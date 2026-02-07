Desde Santa Fe mandaron 'vainazo' por la cancha de El Campín: "está sí está mucho mejor"

Mientras que la Liga BetPlay I-2026 se encuentra en la fecha 5, Independiente Santa Fe y Fortaleza jugaron en un duelo adelantado de la novena jornada. La razón de esto se debe a que el estado de la cancha de El Campín no es el mejor, lo que llevó a que Dimayor decidiera que no se jugaran los próximos tres partidos programados en dicha plaza.

Así las cosas, el compromiso entre el 'león' y Atlético Nacional y de los 'amix' contra América de Cali se tuvieron que aplazar. Aprovechando esa situación, disputaron su encuentro de fechas más adelante. Allí, terminaron 1-1, con goles de Jhonier Salas y Nahuel Bustos, en el estadio Metropolitano de Techo. Justamente, Daniel Torres habló de ese campo de juego y lo comparó con El Campín.

Declaraciones de Pablo Repetto

¿Qué balance hace del partido?

"Primer tiempo, donde ellos tuvieron posibilidades y nosotros tuvimos dos claras. Además, se dio una jugada dudosa, donde para el VAR era expulsión, pero para el árbitro no. También fallamos un mano a mano. En líneas generales, se hizo parejo. Ellos encontraron el gol en una acción que no representaba peligro. El equipo, con el impulso, logró el empate y, al final, nos quedamos sin piernas. Fue un juego disputado, con una paridad grande, como a lo largo de todos los partidos de la temporada".

¿Por qué eligió a Kilian Toscano por Johan Torres?

"Tenemos 18 jugadores y siempre optamos por las características más que posiciones. Vemos el nivel del rival, de los jugadores y definimos lo que se necesita. Son jugadores de diferentes características, entonces optamos por eso".



¿Cuáles son los puntos que resalta?

"Estar en desventaja es difícil y empatar es positivo. Se destaca que el equipo fue y logró el gol. Después hay que analizar en frío y seguir con el proceso y la idea que tenemos en mente. Esto es de día a día, mejorando cada uno de los detalles para que seamos mejores".

Pablo Repetto, director técnico de Independiente Santa Fe, en el partido contra Fortaleza Colprensa

Publicidad

Declaraciones de Daniel Torres

¿Se sintió el cambio de cancha?

"Sí, la cancha, mejor, mucho mejor".

¿Por qué se vio un equipo dividido?

"Por la idea de juego de Fortaleza, hace que se vean más compactos, pero no por algo nuestro o porque el club se hubiera partido".

Publicidad

¿Qué hace falta para que ganen de locales?

"Refiriéndonos a los dos partidos disputados, lo clave es que no se nos pongan por delante en el marcador, ya que nos toca remar contra la corriente. En esta oportunidad fue sobre el final y nos quedamos sin tiempo, pero pasa por ese tema. Hay que mantener el cero y hacer un esfuerzo extra para sacar adelante el encuentro".