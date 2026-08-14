Juan Guillermo Cuadrado y el equipo de Liga BetPlay 2026-II que lo buscó; hubo respuesta negativa

Tras el ‘bombazo’ con Juan Fernando Quintero, en Independiente Medellín piensan en grande y en los últimos días estuvieron gestionando la llegada de otro jugador de talla mundial, y que además, tuvo paso importante por la Selección Colombia.

Sin embargo, a diferencia de ‘Juanfer’; dicho futbolista ‘cafetero’ no dio luz verde para su fichaje, dejando en ‘veremos’ su regreso a la institución paisa, que va con todo para este segundo semestre en el fútbol colombiano.

El hombre en mención se trata de Juan Guillermo Cuadrado, quien actualmente se encuentra sin equipo. No obstante, al parecer, dentro de sus planes no está venir al balompié de nuestro país y, mientras se cierra el libro de pases, analiza opciones para ver en dónde continuar su carrera profesional, tras su paso por el Pisa de Italia.

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Y justamente, revelando dicha información, el presidente del equipo ‘poderoso’, Daniel Ossa, habló con ‘As’ para referirse a las conversaciones que sostuvo con Juan Guillermo, a quien no lograron convencer para volver a vestir la camisa del ‘decano’.



Juan Guillermo Cuadrado Pisa FC - Foto: Getty Images

“Yo hablé con él, fue vía telefónica. Me dijo, “panita, ahorita no, estamos mirando otras cositas, la familia; todavía no”. Yo solo le dije que quería que supiera que estaríamos orgullosos que el momento que usted en cualquier momento que quiera volver a Colombia, lo haga con Independiente Medellín”, fueron las palabras del máximo dirigente en el conjunto paisa, dejando claro que, a pesar de la gestión, no se pudo llegar a buen puerto las negociaciones.

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Sin embargo, las puertas están abiertas para el lateral de 38 años, quien en sus últimos años se ha visto muy permeado por los problemas físicos y la falta de continuidad.

“Se lo entendemos, fue una llamada de cinco minutos, cosas claras para que la gente no cargue a los muchachos, para que no los etiqueten, él tiene otro estilo de vida, cuando uno sale del país y la familia logra acomodarse por fuera, es válido que la gente no quiera regresar y es su postura actualmente, tiene mucho fútbol todavía, solo que él quiere otras cosas”, concluyó el presidente de Medellín, entendiendo la postura del jugador colombiano, de quien todavía no hay detalles referente a cuál sería su próximo destino.