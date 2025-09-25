Luis Díaz y Bayern Múnich no tienen descanso en el 'viejo continente', y este viernes, se viene un nuevo reto en la Bundesliga. Los 'bávaros' reciben al Werder Bremen en el Allianz Arena y la misión es continuar con el inicio inmaculado que han tenido en la Bundesliga; los dirigidos por Vincent Komapny suman 12 puntos de 12 posibles.

El buen rendimiento se debe en parte al excelente desempeño sobre el césped de juego que han presentado sus estrellas en el frente de ataque: Díaz Marulanda, Harry Kane, Michael Olise y Serge Gnabry; goles y asistencias repartidas son su carta de presentación.

En el caso de 'Lucho' acumula tres goles y dos asistencias en cuatro compromisos disputados hasta el momento en el máximo campeonato alemán.

Luis Díaz es una de las figuras del Bayern Múnich. X de @FCBayernES

Bayern Múnich vs. Werder Bremen: hora y dónde ver EN VIVO por TV el partido con Luis Díaz

En ese orden de ideas, este compromiso de la quinta jornada de la Bundesliga tiene como fecha en el calendario este viernes 26 de septiembre, mismo que se podrá ver EN VIVO por TV a través de la plataforma de 'streaming' de Disney+ Premium a partir de la 1:30 de la tarde, en horario de Colombia.

Publicidad

Además, en este portal: www.golcaracol.com encontrará un minuto a minuto actualizado del compromiso, las jugadas virales, golazos, asistencias y más que tengan que ver con Luis Díaz. Igualmente, la crónica del juego y las reacciones de los protagonistas.



¿Cómo va el Werder Bremen en la Bundesliga?

Por el lado de los 'Die Werderaner' necesitan con urgencia los puntos para escalar en la tabla de posiciones, ya que acumulan sólo cuatro enteros y son decimocuarto. En su reciente presentación en la Bundesliga cayeron en casa contra Friburgo por marcador de 0-3, por lo que al Allianz Arena y frente al Bayern Múnich irán por todo, a recuperar las unidades perdidas.

Opiniones de los protagonistas

"Se nota inmediatamente un nuevo estilo de juego con el nuevo entrenador. Intentan jugar un fútbol dominante, creando combinaciones rápidas por el centro; pocos lo hacen hasta ese extremo. Y eso tiene mucho que ver con el entrenador. (Horst Steffen) Soy fan de los entrenadores que conocen las categorías inferiores y han triunfado allí. Él lo tiene", esas fueron las palabras de Vincent Kompany en rueda de prensa sobre Werder Bremen.