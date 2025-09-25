"No he olvidado cómo me llamaban a mí y a los jugadores la hinchada de Palmeiras; sangra por dentro"

Palmeiras es semifinalista de la Copa Libertadores tras dejar en el camino a uno de los equipos favoritos, River Plate. El 'verdao' se impuso 5-2 a la 'banda cruzada' en el marcador global, pero más allá de la clasificación a la siguiente ronda del certamen de la Conmebol, hubo unas declaraciones por parte de Abel Ferreira, DT del club brasileño, que no pasaron desapercibidas. Le mandó un mensaje directo a la hinchada.

El timonel recordó en la rueda de prensa posterior al juego en el Allianz Parque los insultos que sufrió de los 'torcedores' del club ubicado en la ciudad de Sao Paulo luego de quedar eliminados en los octavos de la Copa de Brasil a manos del Corinthians. Esas ofensas le quedaron grabadas en el corazón.

Abel Ferreira, director técnico del Palmeiras. AFP

¿Qué dijo el DT de Palmeiras a la hinchada de Palmeiras?

"Saben lo que me hizo la afición, soy exactamente igual, pero no he olvidado cómo me llamaban a mí ni a mis jugadores. Lo tengo grabado en el corazón, me sangra por dentro. Doy lo mejor de mí por los jugadores, y ellos también saben que estamos ahí para trabajar juntos, considerando las salidas y las llegadas, encontrando lo que se adapta a las características de los jugadores, la ambición del club y pensando en la reestructuración", precisó Ferreira en su charla con los medios de comunicación.

Publicidad

Abel Ferreira complementó que el comportamiento de la afición en las tribunas también depende del compromiso y el desempeño de los futbolistas en el campo de juego.

"No puedo hablar solo de los dos. La energía de quienes no juegan, la energía del partido; se siente cuando la afición está con nosotros. A veces corean los nombres de los jugadores, a veces no. Cuando hay energía, toda la afición está con nosotros, cuando nuestra directiva cree en lo que hace el entrenador, los jugadores creen, el entrenador cree, y cuando las cuatro patas de la silla están en la misma dirección: afición, directiva, jugadores y cuerpo técnico. Todos estamos unidos en la energía", agregó el timonel del 'verdao'

Publicidad

En la semifinales del certamen de la Conmebol, Palmeiras espera por el ganador de la llave entre Liga de Quito y Sao Paulo.