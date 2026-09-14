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Colombianos en el fútbol de México, testigos de un escándalo; se abrieron investigaciones

Después de analizar varios eventos ocurridos en el último tiempo, en el marco del fútbol de México, las autoridades ya se pronunciaron al respecto.

Por: EFE
Actualizado: 14 de sept, 2026
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Kevin Mier Willer Ditta Cruz Azul
Kevin Mier y Willer Ditta, en cada esquina en la fila de arriba en Cruz Azul - Foto:
Cruz Azul Oficial

La Comisión Nacional Antimonopolio (CNA) informó que sigue de manera puntual al fútbol profesional en México por posibles prácticas monopólicas y anticompetitivas reportadas por medios de comunicación y aficionados.

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"Tras analizar los eventos ocurridos en los últimos meses, la Autoridad Investigadora determinó que cuenta con indicios suficientes para abrir formalmente una investigación de oficio por posibles prácticas monopólicas en el mercado de fútbol profesional en México. Hoy se publicó el acuerdo de inicio correspondiente", escribió la CNA a través de un comunicado.

Kevin Mier, arquero, y Willer Ditta, defensa, celebran el título con Cruz Azul en 2026
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La Comisión Nacional Antimonopolio, creada como tal en 2025, es el organismo del Gobierno de México encargado de vigilar que las empresas compitan de forma justa y encargada de castigar a los monopolios.

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Entre los antecedentes que sigue la CNA está la sanción que en 2021 la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) emitió contra los equipos de la Liga MX y la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) por prácticas monopólicas.

En aquella ocasión, la Liga y la FMF recibieron una multa de la Cofece, predecesora de la CNA, por 177.6 millones de pesos (más de 8.8 millones de dólares de aquel momento).

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En el comunicado compartido por la CNA se menciona que investigará conductas que tienen que ver con abusos de poder de mercado que afecten la competencia financiera de este deporte en el país, al tiempo que enunció las posibles sanciones a las podrían hacerse merecedores los organismos implicados.

Kevin Mier, arquero, y Willer Ditta, defensa, celebran el título con Cruz Azul en 2026
Kevin Mier, arquero, y Willer Ditta, defensa, celebran el título con Cruz Azul en 2026
AFP

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"El inicio de esta investigación no prejuzga sobre la existencia de una práctica monopólica. En caso de que, tras el procedimiento de investigación y, en su caso, el procedimiento subsecuente, se acredite la responsabilidad de algún agente económico, el Pleno de la CNA puede imponer sanciones de hasta el 10 por ciento de sus ingresos anuales y ordenar la corrección o supresión de la práctica anticompetitiva", concluyó el escrito de la CNA.

Según datos de la Comisión Nacional Antimonopolio, México es el segundo país del mundo con más aficionados al fútbol; moviliza aproximadamente 250.000 personas cada fin de semana.

Para muestra, la final de la Copa del Mundo 2026 tuvo solo en este país una audiencia estimada de más de 30.5 millones de personas.

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