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Gol Caracol  / Senegal y las medidas que tomará, luego de que le quitaran el título de la Copa África

Senegal y las medidas que tomará, luego de que le quitaran el título de la Copa África

A pesar de haber ganado el partido por 1-0, Senegal se quedó con las manos vacías, ya que la Confederación Africana de Fútbol declaró campeón a Marruecos.

Por: AFP
Actualizado: 18 de mar, 2026
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Sadio Mané, figura de Senegal, celebraba el título de la Copa África, el cual ahora le pertenece a Marruecos
Sadio Mané, figura de Senegal, celebraba el título de la Copa África, el cual ahora le pertenece a Marruecos
AFP

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