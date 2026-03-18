James Rodríguez y la sorpresa que se llevó en la MLS; "siempre aprendes cosas nuevas"

James Rodríguez está decidido a llegar en forma al Mundial 2026. Por eso, sumar minutos, consolidarse y jugar la mayor cantidad de partidos con Minnesota United es clave. El pasado 15 de marzo, debutó en la derrota 6-0 frente a Vancouver Whitecaps, entrando al 65' por Tomás Alejandro Chancalay, y se pronunció sobre lo que vivió en la cuarta jornada de la MLS.

"Todos saben de que la última pérdida fue algo duro, pero yo he pasado por etapas así también, he perdido por muchos goles, no muchas veces, pero sé cómo se sale de todo esto. Hay que entrenar fuerte toda la semana y el día de juego hacer el máximo para poder ganar. Ahora es muy fácil poder hablar y culpar gente", afirmó de entrada, asumiendo ese rol de líder.

Pero tiene claro cómo afrontar esta clase de situaciones, pensando en lo que se viene. "Ahora hay que estar callados, entrenar fuerte y estar apto para el fin de semana. Esta pérdida tiene que tocar dentro del ego de cada uno, saber que no es algo fácil, pero tenemos el siguiente juego para ganar, jugar bien y estamos en casa para hacer las cosas bien", añadió el volante.

James Rodríguez, mediocampista colombiano, en su debut con el Minnesota United, de la MLS AFP

En sus declaraciones, James Rodríguez también se refirió a lo que vivió en su debut en la MLS, quedando sorprendido por la manera como se desarrollan los compromisos. "Siento que es una liga física, que se corre más de lo que se juega. Sin embargo, siempre estoy apto para aprender cosas nuevas dentro de mi carrera, que ha sido larga, en mayo casi 20 años", dijo.



"El tiempo pasa, siempre aprendes cosas nuevas. Adaptándome a este nuevo fútbol, y como digo siempre, poder ayudar para que el equipo gane y juegue bien, que es lo que quiero y la razón por la que tomé la decisión de venir a este club", sentenció el mediocampista y capitán de la Selección Colombia, que tiene como objetivo hacer historia en la próxima cita orbital.