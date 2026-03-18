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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / James Rodríguez y la sorpresa que se llevó en la MLS; "siempre aprendes cosas nuevas"

James Rodríguez y la sorpresa que se llevó en la MLS; "siempre aprendes cosas nuevas"

Después de debutar con la camiseta del Minnesota United, el mediocampista colombiano, James Rodríguez, reveló con qué se encontró en el fútbol estadounidense.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 18 de mar, 2026
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James Rodríguez, mediocampista colombiano, debutó con Minnesota United frente a Vancouver Whitecaps
James Rodríguez, mediocampista colombiano, debutó con Minnesota United frente a Vancouver Whitecaps
AFP

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