Síguenos en::
Tendencias:
JHON DURÁN
LUIS DÍAZ
CHAMPIONS
COLOMBIA, EN LOS MUNDIALES
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Bolívar y Daniel Cataño rescataron un empate contra Atlético Mineiro: fue 2-2 en Copa Sudamericana

Bolívar y Daniel Cataño rescataron un empate contra Atlético Mineiro: fue 2-2 en Copa Sudamericana

El colombiano Daniel Cataño jugó 88 minutos en el agónico empate de Bolívar frente a Atlético Mineiro, en el juego de ida de los cuartos de final del torneo continental.

Por: EFE
Actualizado: 17 de sept, 2025
Comparta en:
Daniel Cataño en el once titular de Bolívar contra Atlético Mineiro.
Daniel Cataño en el once titular de Bolívar contra Atlético Mineiro.
AFP.

Publicidad

Publicidad

Publicidad