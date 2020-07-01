Follow Us:
Trends:
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Advertisement

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Advertisement

Gol Caracol  / Monchengladbach

Monchengladbach

  • Borussia Monchengladbach vs Bayern Múnich
    Borussia Monchengladbach vs Bayern Múnich
    Fotos: AFP
    Colombianos en el exterior

    Borussia Monchengladbach vs. Bayern Múnich, EN VIVO: hora y dónde ver por TV el partido de Luis Díaz

    El Bayern Múnich intentará seguir con puntaje perfecto en la Bundesliga, cuando enfrente este sábado en condición de visitante al Borussia Monchengladbach, que es último de la tabla.

  • Borussia Dortmund v Borussia Mönchengladbach - Bundesliga
    Marco Reus hizo doblete frente al Borussia Mönchengladbach
    Getty Images
    Gol Caracol

    Resultado tenístico en la Bundesliga: Borussia Dortmund vapuleó 6-0 al Borussia Mönchengladbach

    Marco Reus fue una de las grandes figuras del compromiso, al anotar un doblete con el BVB.

  • Rafael Santos Borré, jugador del Eintracht Frankfurt
    Rafael Santos Borré, jugador del Eintracht Frankfurt
    Getty Images
    Colombianos en el exterior

    Santos Borré hace de las suyas en Alemania: gran registro, tras su partidazo con Eintracht Frankfurt

    Es la primera vez que el delantero colombiano logra estas estadísticas en el viejo continente y así lo resaltan.

  • Santo Borré
    Santos Borré, celebrando anotación con Frankfurt
    - Foto: Getty
    Colombianos en el exterior

    Rafael Santos Borré, feliz por su partidazo con Eintracht Frankfurt: "Sacamos un gran resultado"

    El delantero colombiano habló, tras la victoria 2-3 sobre Borussia Mönchengladbach, en la que anotó y dio una asistencia.

  • Rafael Santos Borré, jugador del Eintracht Frankfurt
    Rafael Santos Borré, jugador del Eintracht Frankfurt
    Getty Images
    Colombianos en el exterior

    Santos Borré 'bailó' al Mönchengladbach: gol y asistencia en la victoria 2-3 del Eintracht Frankfurt

    Este miércoles el delantero colombiano firmó un partido consagratorio, en la Bundesliga, siendo el terror de la defensa rival.

  • Santos-Borré.jpg
    Santos Borré, jugador de Eintracht Frankfurt
    - Foto: AFP
    Colombianos en el exterior

    Los hace y ahora los pone: fenomenal asistencia de Santos Borré y otro gol del Eintracht Frankfurt

    Borussia Mönchengladbach está sufriendo al delantero colombiano; primero les anotó y ahora, firmó un gran pase.

  • Rafael Santos Borré, jugador del Eintracht Frankfurt
    Rafael Santos Borré, jugador del Eintracht Frankfurt
    Getty Images
    Colombianos en el exterior

    Santos Borré, siempre bien ubicado en el área: anotó el 1-1 contra Borussia Mönchengladbach

    El delantero colombiano leyó muy bien la jugada, le ganó la espalda a los defensas e infló las redes en la Bundesliga.

  • Rafael Santos Borré, jugador del Eintracht Frankfurt
    Rafael Santos Borré, jugador del Eintracht Frankfurt
    Getty Images
    Colombianos en el exterior

    Santos Borré, atento: Eintracht Frankfurt confirmó su titular contra Borussia Mönchengladbach

    El juego, válido por la jornada 16 de la Bundesliga, se disputará este miércoles, a las 12:30 de la tarde, hora de Colombia.

  • Thomas Müller
    Thomas Müller, jugador de Bayern Múnich
    - Foto: Getty
    Gol Caracol

    Thomas Müller pidió perdón a los aficionados del Bayern Múnich: "No había vivido esto antes"

    El delantero habló sobre la sorprendente goleada que recibieron, a manos del Borussia Mönchengladbach, en la Copa de Alemania.

  • Thomas Müller
    Thomas Müller, jugador de Bayern Múnich
    - Foto: Getty
    Gol Caracol

    ¡Increíble! Bayern Múnich fue humillado por Borussia Mönchengladbach con un 5-0

    Este miércoles se habla de la abultada derrota del poderoso equipo bávaro, que estuvo desconocido en la cancha.

LOAD MORE
Lo más visto
Noa Fukushima, de Japón, celebra su gol contra la Selección Colombia, por el Mundial femenino Sub-17
Noa Fukushima, de Japón, celebra su gol contra la Selección Colombia, por el Mundial femenino Sub-17
Getty Images
Selección Colombia

La Selección Colombia sufrió en el Mundial femenino Sub-17: así fue el gol de Noa Fukushima

Primer tiempo para el olvido para la Selección Colombia, que además no haber encontrado los caminos, la pasó mal por el poderío ofensivo de Japón.

Palmeiras vs. Liga de Quito, por la vuelta de la semifinal de la Copa Libertadores
Palmeiras vs. Liga de Quito, por la vuelta de la semifinal de la Copa Libertadores
AFP
Gol Caracol

Palmeiras vs. Liga de Quito, EN VIVO; hora y dónde ver en TV la semifinal de la Copa Libertadores

El conjunto en el que milita el delantero colombiano Jeison Medina buscará mantener la ventaja conseguida en la ida en Quito, donde se impuso 3-0 al ‘verdao’.

Jhon Jáder Durán, dónde jugará después del Fenerbahce.jpg
Jhon Jáder Durán podría recaer en otra liga de Europa
Foto: Fenerbahce.
Colombianos en el exterior

A Jhon Durán lo acecha su futuro incierto en Fenerbahce; hablan de buena oferta y adiós

A pesar de su regreso a las canchas en Turquía el nombre de Jhon Durán es noticia en varios frentes, comenzando por lo deportivo y terminando en una posible salida en los próximos meses.

Lamine Yamal, en el partido frente a Real Madrid
Lamine Yamal, en el partido frente a Real Madrid
Foto: AFP
Gol Caracol

"Lamine Yamal no es el mejor jugador del mundo"; le dan palo desde la entraña del Barcelona

Con la aparición de Lamine Yamal, se ha comenzado a hablar y a analizar qué perfil y proyección tiene el joven futbolista del Barcelona, del que es la principal figura en la actualidad.

Cuartos de final del Mundial Femenino Sub-17 tras caída de Colombia 4-0 contra Japón.jpg
Colombia quedó afuera luego de caída 4-0 contra Japón.
Foto: FCF.
Selección Colombia

Cómo quedaron los cuartos de final del Mundial Femenino Sub-17, tras salida de Colombia

Luego de la eliminación de la escuadra ‘cafetera’, así quedaron conformadas las llaves de tercera ronda en la Copa del Mundo que se disputa en Rabat, Marruecos.

Nairo Quintana no estarà en Selección Colombi.jpg
Nairo Quintana, gran baja de la Selección Colombia para Mundial de Ciclismo.
Foto: @nairoquincoficial.
Ciclismo

Nairo Quintana recibió una inesperada noticia en el Movistar Team de cara a la próxima temporada

Movistar Team, equipo español del World Tour, hizo un anuncio en las últimas horas respecto a la conformación y roles para el 2025.

Selección Colombia Femenina, eliminada en Mundial Sub-17; sigue el Mundial masculino.jpg
Selección Colombia Femenina Sub-17, eliminada en cuartos de final.
Foto: FCF.
Selección Colombia

Aún queda otro Mundial para Colombia en 2025, tras eliminación en el Sub-17 Femenino

La escuadra ‘cafetera’ salió de la Copa del Mundo de Marruecos en segunda ronda; sin embargo, todavía no se baja el telón para el combinado tricolor.

Luis Díaz Bayern Múnich
Luis Díaz, futbolista del Bayern Múnich - Foto:
Getty Images
Colombianos en el exterior

Vea el gol de Luis Díaz HOY, en el Bayern Múnich vs. Colonia, por Copa de Alemania

El guajiro aprovechó un rebote y se reportó con gol en el cuadro 'bávaro', que estaba pasando afugias contra Colonia, en Copa de Alemania.

Konoha Nakamura celebra su gol con Japón frente a la Selección Colombia, por el Mundial femenino Sub-17
Konoha Nakamura celebra su gol con Japón frente a la Selección Colombia, por el Mundial femenino Sub-17
Getty Images
Selección Colombia

Japón, sin piedad de Selección Colombia: gol de Konoha Nakamura en Mundial femenino Sub-17

A pesar de sus esfuerzos, la Selección Colombia sufrió más de la cuenta frente a las niponas, por los octavos de final de la cita orbital, en Marruecos.

Real Madrid, en un partido de Copa del Rey
Real Madrid, en un partido de Copa del Rey
Foto: AFP
Gol Caracol

Jugador del Real Madrid ya tendría nuevo equipo: a empacar maletas en enero

Este miércoles la prensa europea informó de una mala noticia para el Real Madrid. El cuadro 'merengue' perdería a una de sus estrellas más prometedoras en el próximo mercado de fichajes. ¿Para dónde se va?