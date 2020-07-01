Gol Caracol Monchengladbach
Borussia Monchengladbach vs. Bayern Múnich, EN VIVO: hora y dónde ver por TV el partido de Luis Díaz
El Bayern Múnich intentará seguir con puntaje perfecto en la Bundesliga, cuando enfrente este sábado en condición de visitante al Borussia Monchengladbach, que es último de la tabla.
Gol Caracol
Resultado tenístico en la Bundesliga: Borussia Dortmund vapuleó 6-0 al Borussia Mönchengladbach
Marco Reus fue una de las grandes figuras del compromiso, al anotar un doblete con el BVB.
Santos Borré hace de las suyas en Alemania: gran registro, tras su partidazo con Eintracht Frankfurt
Es la primera vez que el delantero colombiano logra estas estadísticas en el viejo continente y así lo resaltan.
Rafael Santos Borré, feliz por su partidazo con Eintracht Frankfurt: "Sacamos un gran resultado"
El delantero colombiano habló, tras la victoria 2-3 sobre Borussia Mönchengladbach, en la que anotó y dio una asistencia.
Santos Borré 'bailó' al Mönchengladbach: gol y asistencia en la victoria 2-3 del Eintracht Frankfurt
Este miércoles el delantero colombiano firmó un partido consagratorio, en la Bundesliga, siendo el terror de la defensa rival.
Los hace y ahora los pone: fenomenal asistencia de Santos Borré y otro gol del Eintracht Frankfurt
Borussia Mönchengladbach está sufriendo al delantero colombiano; primero les anotó y ahora, firmó un gran pase.
Santos Borré, siempre bien ubicado en el área: anotó el 1-1 contra Borussia Mönchengladbach
El delantero colombiano leyó muy bien la jugada, le ganó la espalda a los defensas e infló las redes en la Bundesliga.
Santos Borré, atento: Eintracht Frankfurt confirmó su titular contra Borussia Mönchengladbach
El juego, válido por la jornada 16 de la Bundesliga, se disputará este miércoles, a las 12:30 de la tarde, hora de Colombia.
Gol Caracol
Thomas Müller pidió perdón a los aficionados del Bayern Múnich: "No había vivido esto antes"
El delantero habló sobre la sorprendente goleada que recibieron, a manos del Borussia Mönchengladbach, en la Copa de Alemania.
Gol Caracol
¡Increíble! Bayern Múnich fue humillado por Borussia Mönchengladbach con un 5-0
Este miércoles se habla de la abultada derrota del poderoso equipo bávaro, que estuvo desconocido en la cancha.