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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Camilo Durán, a volver a dar de qué hablar; fue notificado de una información por la UEFA

Camilo Durán, a volver a dar de qué hablar; fue notificado de una información por la UEFA

Después de haberse destacado en el Qarabag, el delantero colombiano, Camilo Durán, cambió de aires, firmando con Celtic y ya tendrá su primer gran reto.

Por: EFE
Actualizado: 3 de ago, 2026
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Camilo Durán, delantero colombiano, previo a un partido del Celtic
Camilo Durán, delantero colombiano, previo a un partido del Celtic
Twitter Oficial de Celtic

La eliminatoria Celtic-LASK, que contará con la presencia del colombiano, Camilo Durán, en el club escocés, y los enfrentamientos de los ganadores de la tercera ronda previa Olympiacos-NEC Nimega y Union SG-Bodo Glimt sobresalen en los 'play offs' de clasificación para la Liga de Campeones 2026/27, según el sorteo celebrado este lunes en la sede de la UEFA en Nyon.

Los encuentros se disputarán los días 18/19, la ida, y 25/26 la vuelta. Los vencedores accederán a la fase de liga del máximo torneo continental.

Camilo Durán, atacante colombiano del Qarabag, fue titular contra Chelsea, por Champions League
Colombianos en el exterior

Camilo Durán y Kevin Medina siguen haciendo de las suyas con Qarabag en Champions League

El conjunto escocés tratará de no fallar, como la pasada campaña ante un LASK que intenta hacer historia, en tanto que Olympiacos se mide ante el NEC neerlandés para volver a la fase de liga, en la que la pasada campaña tuvieron un buen papel el Union Saint Gilloise belga y el Bodo Glimt, sobre todo el cuadro noruego, que llegó a los octavos de final, en los que cayó tras la prórroga ante el Sporting de Lisboa.

También avecina una eliminatoria el duelo que medirá a los ganadores de las eliminatorias Fenerbahce/Sturm Graz y Sparta Praga/Lyon.

Camilo Durán festejando anotación con Celtic, frente a AC Milan.
Camilo Durán festejando anotación con Celtic, frente a AC Milan.
Foto: X de Celtic.

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Emparejamiento de los 'play off':

  • Levski Sofía (BUL)/Kairat Almaty (KAZ) - AEK Atenas (GRE)
  • Celtic (ESC) - LASK (AUT)
  • Dinamo Zabreg (CRO)/Zalgiris (LTU) - Viking (NOR)
  • Mjallby (SWE)/Slovan Bratislava (SVK) - Ararat Armenia (ARM)/Celje (SLO)
  • Hapoel Beer Sheva (ISR)/Estrella Roja (SRB) - Aarhus (DIN)/Sabah (AZE)
  • Fenerbahce (TUR)/Sturm Graz (AUT) - Sparta Praga (CZE)/Lyon (FRA)
  • Olympiacos (GRE)/NEC Nimega (NED) - Union SG (BEL)/Bodo Glimt (NOR)
Camilo Durán festejando anotación con Celtic, frente a AC Milan.
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