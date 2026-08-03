Filtran detalles del matrimonio de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez; lujos y exclusividad

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez han ocupado los titulares en los principales diarios del mundo, y en especial estos últimos días, ¿el motivo?; todo estaría listo para su esperado matrimonio. Ante eso, se filtraron algunos detalles de cómo sería la celebración del 'crack' portugués y de la reconocida empresaria e influencer de origen argentino; la ceremonia tendría toda clase de lujos y exclusividad.

¿Cuándo sería la boda de Cristiano y Georgina Rodríguez?

Hay que partir con que la pareja no ha revelado el día, ni la fecha, ni la hora en el calendario de la solemnidad, pero en los medios especializados, han revelado que esta se llevaría a cabo el sábado 8 de agosto del 2026, en el pueblo natal del capitán de la Selección Portugal y actual jugador del Al Nassr de Arabia Saudita.

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez tienen una relación bastante sólida. Justin Setterfield/Getty Images

Según reveló el diario británico 'The Sun' la boda se celebrará en la Catedral de Funchal, la capital de Madeira, y de acuerdo con la publicación, la recepción para los invitados tendrá lugar en el Savoy Palace, un hotel de cinco estrellas, situado cerca del lugar de la ceremonia.



Pero eso no sería lo único, ya que este mismo tabloide aseguró que parte de la estructura del hotel se reservó para albergar el evento, denotan de dos plantas y de algunas zonas del establecimiento, las cuales estarían cerradas para el público en general durante el fin de semana de la celebración del matrimonio de Cristiano Ronaldo y Georgina.

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¿Cuándo se comprometieron Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez?

La pareja anunció la noticia a través de las redes sociales, siendo la modelo y empresaria la que compartió una fotografía en su perfil de Instagram mostrando un costoso anillo en el dedo anular de su mano izquierda. "Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas", fue el mensaje con que acompañó el anuncio 'Gio'. Esto fue el 11 de agosto del 2025.

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La relación de 'CR7' y Georgina comenzó en 2016, cuando el portugués milita en el Real Madrid, por lo que tienen una década juntos.