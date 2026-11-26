Sebastián Villa es uno de los jugadores que más importancia tiene en la actualidad a nivel internacional. Su presente en Boca Juniors, con el que ganó recientemente la Copa Sudamericana 2026, lo ha hecho sonar fuerte también en nuestro país y en una charla este jueves con 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', se refirió a la posibilidad de ser convocado por Néstor Lorenzo a la Selección Colombia.

¿Jugar en Boca hace que sueñe con volver a la Selección?

"En Boca Juniors, siempre está la palabra ganar, es el club más grandes, estamos en la obligación de ir por los partidos. Estamos haciendo las cosas bien y es un sueño, para mí, estar en el radar de la Selección y espero tener esa oportunidad".

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¿El único sueño que falta es volver a la Selección Colombia?

"A los de Mendoza les agradezco mucho, viví momentos bonitos, me apoyaron cuando muchos me cerraron las puertas y mi hija nació allá. Tomé la decisión de venir a Boca porque quería cambiar mi imagen, ya que se dijeron cosas que no eran. Mucha gente se identifica con lo que quiero a Boca. Para mí, la Selección lo es todo y vengo remándola para que se me de la oportunidad".

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¿Ha vuelto a hablar con alguien de la Selección?

"Con varios compañeros, como Álvaro Montero. Él me habla mucho, me aconseja y me dice que siga así, que esté tranquilo. Se dijeron cosas que no eran y los que me conocen saben de la nobleza que tengo. Estoy trabajando y respondiendo en mi casa. Sigo esperando por mi oportunidad".



¿Cuándo habló con Néstor Lorenzo?

"La última vez que hablé con él fue en una conferencia, una semana antes del Mundial y ya".

Sebastián Villa, atacante colombiano de Boca Juniors, en un partido de la Liga Argentina AFP

¿Cómo fue esa charla?

"Que confiaba en mí, que siguiera trabajando y sabía lo que le podía aportar a la Selección Colombia".

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¿Le gustaría hablar con alguien de la Selección?

"Me gustaría que me escucharan y me dieran la oportunidad. De pronto tienen una imagen que no es así. Sé que puedo aportar, ya que tengo las condiciones. Me pone un poco triste y me siento frustrado, pero no pierdo la fe. Los tiempos de Dios son perfectos. Tengo un presente bonito, con los pies en la tierra, quiero ir por más y lo importante es que tengo hambre de gloria. Quiero seguir haciendo sentir orgullos a mi familia, mi hija, Bello, Antioquia, a mi país".