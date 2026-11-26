Sebastián Villa regresó a Boca Juniors con la intención de hacer historia y lo está logrando. Siendo clave y determinante, se coronó campeón de la tabla anual del fútbol argentino y de la Copa Sudamericana. Justamente, en la final de dicho torneo internacional, donde dio una asistencia en la victoria 2-0 sobre Atlético Mineiro, protagonizó una escena que no pasó desapercibida.

En medio de los actos de protocolo, cuando sonó el himno de Colombia en el estadio 'Supermetro', de Barranquilla, no aguantó las lágrimas. Al respecto, fue preguntado en charla con 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', este jueves 26 de noviembre, y reveló la razón de su llanto. De igual manera, se refirió a lo que le dijo Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, en medio de la premiación.

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¿Cómo se encuentra?

"Feliz. Por fortuna, pudimos hacer un gran partido. Contento por mi presente, el de mis compañeros y el equipo. Vamos por todo, que es lo que nos ha inculcado el cuerpo técnico".

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¿Por qué lloró en el himno?

"Amo a mi país. Escucharlo me hizo emocionar, más jugando en casa, y me hizo acordar de cuando entonaba el himno con la Selección Colombia. Fueron muchas cosas las que pasaron por mi cabeza. Hoy en día, tengo una oportunidad bonita y no la estoy desaprovechando, representando bien al club y a mi país".



Sebastián Villa, atacante colombiano de Boca Juniors, en un partido de la Liga Argentina AFP

¿Escuchó las palabras de Ramón Jesurún, que dijo que usted es un jugadorazo?

"Le di un abrazo en la celebración muy sincero. Él también fue sincero en lo que dijo y, en la vida, todos cometemos errores y merecemos una segunda oportunidad y que seamos escuchados. Los que no me conocen bien, les digo que se sienten a tomar un café conmigo y, a la media hora, me van a pedir una disculpa. Estoy esperando mi oportunidad".

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¿Qué le dijo Ramón Jesurún en medio de la entrega de medallas?

"Me dijo que muy bien y me felicitaba. Me sentí feliz de que dijera eso. Estoy esperando la oportunidad y confío en Dios. Cuando me den la oportunidad, la aprovecharé".