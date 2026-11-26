Los colombianos son noticia en Vasco da Gama para este final de temporada, debido a contundente decisión que tomó el equipo brasileño pensando, desde ya, en lo que será la próxima temporada.

Y es que, a pesar de que todos los 'cafeteros' que integraron este 2026 la plantilla del cuadro brasileño, fueron protagonistas tanto en la Copa local, como en Liga y en Copa Sudamericana; en las directivas del club ya empezaron a tomar medidas económicas para liberar algún dinero, que pueda ser invertido en la nómina de la próxima temporada.

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Dentro de esas decisiones, recaló la salida anticipada de los colombianos Johan Rojas y Carlos Cuesta, quienes habían llegado al club en condición de préstamo y, con la mira puesta en el futuro, no son tomados como pieza clave para el proyecto deportivo que desde ya se está empezando a armar.

Carlos Cuesta, futbolista colombiano en Vasco da Gama - Foto: Vasco da Gama Oficial

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"Las situaciones de Carlos Cuesta y Johan Rojas, quienes fueron liberados anticipadamente de sus respectivos préstamos por el Vasco da Gama, también representan un alivio para las finanzas del club. El club ya no tendrá que gastar $50,7 millones de reales, correspondientes a las opciones de compra de los jugadores la próxima temporada", indicó 'Globo Esporte' en su portal web, dando reveladores detalles de la situación de los colombianos en el club brasileño.



Cabe destacar que, tomando las cifras que suministró dicho medio local; el Vasco estaría liberando una cifra cercana de los 8.8 millones de dólares, que justamente pensarían invertir en el próximo mercado.

Sin embargo, las malas noticias no son únicamente para los dos futbolistas colombianos, pues, según lo informó 'Globo Esporte', "se esperan al menos otras cinco salidas del equipo" en los próximos días.

Johan Rojas, colombiano de Vasco da Gama. AFP.

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De esta manera, desde la dirigencia del cuadro de Río de Janeiro empiezan a apretar tuercas y a tomar contundentes decisiones de caras al futuro deportivo del equipo, que todavía tiene en sus toldas a Carlos Andrés Gómez y Marino Hinestroza; ambos, propiedad del club.