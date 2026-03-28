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Gol Caracol  / Selección Colombia  / "Camilo Vargas tiene el puesto ganado hace rato en Colombia, no lo podemos enterrar por un error"
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"Camilo Vargas tiene el puesto ganado hace rato en Colombia, no lo podemos enterrar por un error"

Un exarquero con pasado en Selección Colombia y que tuvo la fortuna de jugar con los tres goleros actuales, se inclinó por Camilo Vargas como el guardameta de la 'tricolor' para el Mundial 2026.

Por: Marianella Ramos Castro
Actualizado: 28 de mar, 2026
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Camilo Vargas, arquero de la Selección Colombia.
Camilo Vargas, arquero de la Selección Colombia.
AFP

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