"Camilo Vargas tiene el puesto ganado hace rato en Colombia, no lo podemos enterrar por un error"

El arco de la Selección Colombia está muy bien custodiado con Camilo Vargas, Álvaro Montero y la experiencia que proporciona David Ospina. El bogotano, el guajiro y el antioqueño aportan sus respectivas cualidades y virtudes bajo el pórtico, mismas que le imprimen confianza y seguridad a Néstor Lorenzo en cada reto de la 'tricolor' con miras al Mundial 2026.

Vargas ha sido el elegido predilecto con respecto a lo que fue el camino hacia la Copa del Mundo en tierras norteamericanas, pero Montero y Ospina también han alternado y han sido prenda de garantía. Frente a Croacia, el reciente compromiso preparatorio de la 'amarilla', Camilo estuvo bajo los tres palos, pero se vio involucrado en uno de los goles del combinado 'balcánico' que ganó 2-1. Ahora, se viene un nuevo reto frente a la campeona del mundo en 2018: Francia, este domingo 29 de marzo, y Lorenzo puede que varíe y le dé chance a algunos de los dos guardametas.

No obstante, un exarquero con pasado en la 'tricolor' y que tuvo la fortuna de jugar con los tres goleros actuales, fue muy claro en su postura: Camilo Vargas debe mantener su titularidad ante 'les bleus' y no se le puede condenar por la falla ante los croatas, si bien Montero Perales presenta una excelente actualidad en el fútbol de Argentina con Vélez Sarsfield. Hay que respetar la jerarquía y el trabajo del guardameta del Atlas de México.

"Los conozco a los dos (Vargas y Montero), jugué con los tres. Siento que Álvaro (Montero) está haciendo un gran torneo en Argentina, empezó muy bien, pero opinión muy personal, para mí, Camilo tiene el puesto ganado, hace mucho rato, por respeto, por jerarquía, por lo que ha hecho en Atlas. No solamente en siete-ocho partidos, sino por lo que ha hecho en Atlas durante muchos años", esas fueron las palabras de Cristian Bonilla en charla exclusiva con Gol Caracol.



Camilo Vargas, arquero de la Selección Colombia. AFP

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Así las cosas, el exAtlético Nacional fue contundente en que Camilo Vargas debe ser el número uno bajo el arco en la 'tricolor' no sólo ante Francia, sino para lo que viene: el Mundial 2026.

"Yo le daría continuidad a Camilo, respetaría su puesto, su lugar, su experiencia y lo que viene haciendo no sólo en su club, sino también en la Selección Colombia. No podemos enterrar a alguien por un error, finalmente hace parte, y es mejor cometer estos errores en la fase premilimar o preparatoria y no cometerlos después cuando estemos en pleno torneo", agregó Bonilla Garzón, quien tuvo procesos con la Selección Colombia.

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Igualmente, el manizaleño generó sus conceptos de cómo ve a esta Selección Colombia para enfrentar a Francia, un combinado de élite, este domingo, en el Northwest Stadium de Landover, en Maryland.

"Colombia viene de menos a más, después de la Copa América creo que viene encontrando su fútbol. Es un partido difícil, pero vamos a enfrentar a una selección que es favorita para llevarse el título en el Mundial, entonces va a ser una buena medida para Colombia", precisó.

Sobre los aspectos a mejorar por los dirigidos por Néstor Lorenzo ante un rival exigente como Francia y que tiene gran calidad ofensiva, Bonilla remarcó el tema de la pelota quieta defensiva.

"Creo que mejorar un poco lo que se perdió en el partido con Croacia, estar más atentos en la pelota quieta. Colombia es muy fuerte en la pelota quieta ofensiva, tal vez debe mejorar un poco en la pelota quieta defensiva, pero creo que se vienen haciendo las cosas bien. Obviamente, hay mucho por mejorar y estos partidos ayudan a eso", agregó.

Colombia y Francia se enfrentan este domingo en partido de preparación de cara al Mundial 2026. Fotos: AFP

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Por último, Cristian Bonilla se refirió a la importancia del resultado en este tipo de compromisos, que miden el 'termómetro' de la Selección Colombia.

"Yo creo que los resultados dan confianza, finalmente cuando te enfrentas a un rival como Francia, con gran despliegue ofensivo y con una línea de juego tan alta, siempre quieres ganar. Y ese ganar te genera tranquilidad y confianza de cara a lo que viene", concluyó.



Último antecedente de Colombia vs. Francia

La 'tricolor' ya sabe lo que es vencer a 'les bleus' y lo hizo también en un amistoso, efectuado el pasado 23 de marzo del 2018; en esa oportunidad se impuso 2-3 en el Stade de France, en Saint-Denis.