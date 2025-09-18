Juan Fernando Quintero y el espaldarazo de Gallardo contra Palmeiras; "nos da otra frescura"

River Plate sufrió un duro golpe en el duelo de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores, tras caer 1-2 en el estadio Monumental frente a Palmeiras. El equipo de la banda cruzada no logró hacer respetar su casa y ahora tendrá que ir a Brasil a revertir la serie para estar entre los cuatro mejores de América.

Los tres colombianos tuvieron participación en el juego. Kevin Castaño jugó todo el tiempo, Borja entró en el minuto 77, y Juan Fernando Quintero ingresó en el segundo tiempo. Precisamente, Quintero fue uno de los mejor valorados de su equipo con un 7.4, según SofaScore, por lo que el técnico Marcelo Gallardo fue interrogado sobre su opinión del rendimiento del colombiano. "Es su primer partido en estos dos meses después de unas molestias que estaba sufriendo. Recién ahora se encuentra un poquito mejor, venía jugando momentos de partido en los segundos tiempo. Claramente cuando él está mejor nos da otra frescura futbolística, pero también ese primer tiempo lo hubiese padecido, porque fueron superiores a nosotros en esos 30 minutos".

Quintero Paniagua, jugó su décimo partido desde su regreso a River, por lo que apenas se está adaptando a sus nuevos compañeros. Eso si, su calidad sigue siendo notoria, por lo que su técnico Marcelo Gallardo lo está llevando de a pocos para que retome su mejor nivel, y pueda ser titular indiscutible en el último tramo de la temporada.

Por otra parte, Gallardo habló de lo que fue el partido contra el 'verdao'. "Teníamos una clara idea de jugar el partido en cuanto a lo que veníamos trabajando y probando en el último partido, nos sentimos bien, había confianza, pero ante un equipo de una jerarquía diferente no costó hacer pie de entrada en esos duelos que nos ofrecían, estuvieron mucho más rápidos y lúcidos, perdimos el control de ese inicio, más el gol. Cuando te hacen un gol de pelota parada a los 5', impacta fuerte."

Publicidad

Juan Fernando Quintero en acción en River Plate vs Palmeiras - Foto: River Plate Oficial

Además, añadió: "Son un equipo de muchísima jerarquía, se impusieron con el gol y los duelos que ganaron. En el segundo tiempo cambió la cosa, pero teníamos dos goles en contra. El equipo mostró rebeldía y empujamos, ellos también se cansaron porque habían jugado muy bien, podríamos haberlo empatado al final, es la sensación que nos queda. Fue totalmente lo inverso a lo que habíamos pensado, creíamos que el trámite iba a ser más parejo y cerrado en el primer tiempo para después torcer el rumbo a nuestro favor con los cambios."

Publicidad

Sin embargo, para el técnico argentino todavía hay esperanzas de clasificar a semifinales. "Estamos vivos, hay una diferencia de un gol. Tenemos que corregir claramente los errores, sobre todo el gol de pelota parada, una desconcentración contra un equipo que tiene buen poderío y Gómez que cabecea bien, fallamos. Veremos cómo corregimos esos defectos. La diferencia de un gol es poca. Hay que hacerlo con mayor calidad en el desarrollo del juego", sentenció.