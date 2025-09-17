Síguenos en::
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Duro golpe para Kevin Castaño, Miguel Borja y 'Juanfer' Quintero: River Plate cayó 1-2 con Palmeiras

Duro golpe para Kevin Castaño, Miguel Borja y 'Juanfer' Quintero: River Plate cayó 1-2 con Palmeiras

River Plate se vio sorprendido por Palmeiras, en el Monumental, en la Copa Libertadores. Kevin Castaño, Miguel Borja y Juan Fernando Quintero tuvieron acción en el 'millonario'.

Por: EFE
Actualizado: 17 de sept, 2025
River Plate vs. Palmeiras.
River Plate vs. Palmeiras.
AFP.

