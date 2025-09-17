Duro golpe para Kevin Castaño, Miguel Borja y 'Juanfer' Quintero: River Plate cayó 1-2 con Palmeiras

El brasileño Palmeiras consiguió un valioso triunfo como visitante por 2-1 sobre el argentino River Plate, en el encuentro de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores jugado la noche del miércoles en el estadio Monumental en Buenos Aires.

Ante unos 85.000 espectadores, el paraguayo Gustavo Gómez (5) y Vítor Roque (41) pusieron en ventaja al Verdão, que se llevaba una buena diferencia de Argentina, pero Lucas Martínez Quarta (89) achicó cifras y le dio un poco de oxígeno al Millonario.

El desquite se jugará el miércoles próximo en Sao Pablo. El ganador de la serie se enfrentará en las semifinales con el vencedor de la llave que el jueves iniciarán Liga de Quito y Sao Paulo.

En el arranque de la serie más atractiva de cuartos, River intentó dominar con un esquema 3-5-2, pero los planes de Marcelo Gallardo se quemaron muy temprano porque el visitante anotó en su primera llegada.

El flamante refuerzo palmeirense, Andreas Pereira, que complicó muchísimo en cada jugada de balón detenido, cobró un córner y el capitán Gustavo Gómez se elevó en solitario para conectar un cabezazo al rincón derecho, ante un batido Franco Armani.

River Plate vs. Palmeiras. JUAN MABROMATA/AFP

Palmeiras doma el Monumental

"Nos enfrentamos a un gran rival, uno de mejores equipos de Sudamérica. Hicimos un gran primer tiempo, podríamos haber conseguido más diferencia, pero el segundo (tiempo) no nos fue fácil, nos quedamos un poco (...) No está todo dicho", dijo el paraguayo.

El gol fue un mazazo para River y un tónico para Palmeiras, que pasó a dominar el juego por completo, decidido a ganar cada duelo individual y capaz de encontrar campo para avanzar frente a un Millonario desconcertado.

Liderado por el buen trabajo de Aníbal Moreno y Pereira en la mitad de la cancha, los brasileños se encargaron del ritmo del partido, incluso haciendo estirar a Armani, a la vez que los locales empezaron a cargarse de faltas y amonestados.

Tan lejos le quedó a River el arco brasileño que recién a los 27 minutos pateó desde lejos, en un derechazo alto de Paulo Díaz.

La superioridad paulista tuvo su premio antes del descanso, con una buena jugada que se inició por la derecha, en la que José Manuel "Flaco" López aguantó la marca y casi de espaldas asistió a Vítor Roque, que entró por el medio y definió con un toque rasante y sutil.



Gallardo mueve el banco

Movió el banco Gallardo en el entretiempo y cambió el dibujo táctico (4-3-1-2). River empezó a dominar el balón y el terreno, para arrinconar a un Palmeiras que se replegó demasiado pronto para cuidar la diferencia conseguida.

Pero el Millonario recién empezó a acercarse con más riesgo con el ingreso del colombiano Juanfer Quintero, que le dio más precisión en los envíos y avisó con un zurdazo que exigió a Weverton.

Y River, que podría haber sido goleado en el primer tiempo, encontró el descuento a dos minutos del final con un remate potente de Martínez Quarta que rozó en un rival y descolocó al portero brasileño.

Quedaban unos minutos de tiempo adicionado y -a puro empuje- el local estuvo cerca del empate, con un remate de Miguel Borja que se desvió en un defensor.

Palmeiras se quedó con los tres puntos, pero también con la sensación de que podría haber liquidado la serie.

"Regalamos un tiempo (...) En el segundo mostramos una mejor imagen, tuvimos el control, pero lamentablemente no lo pudimos empatar. La serie quedó abierta", consideró Nacho Fernández, uno de los referentes de River.