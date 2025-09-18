¿Por qué Dayro Moreno ya es máximo goleador de la Copa Sudamericana 2025? Viene trofeo

Dayro Moreno, que celebró por todo lo alto sus 40 años de edad el pasado 16 de septiembre, fue el héroe del Once Caldas al hacer las 2 anotaciones con las que su equipo se impuso en el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

Su par de conquistas en territorio ecuatoriano frente a Independiente del Valle lo dejaron con 10 tantos en lo más alto de la tabla de artilleros de la competición y muy lejos de sus inmediatos perseguidores.

De hecho, quienes lo siguen en esa clasificación ya no están en competencia, mientras que los que aún están vivos se ubican muy abajo, por lo que la remontada parece improbable.

Lo positivo para el atacante de presencia en la más reciente convocatoria de la Selección Colombia es que su club tiene un pie en la fase semifinal y que seguirá teniendo oportunidades para afianzarse como máximo anotador.

El partido de vuelta contra Independiente del Valle es el miércoles 24 de septiembre en el estadio Palogrande de Manizales, donde seguramente habrá casa llena para apoyar al ídolo. De avanzar, el Once enfrentará por un cupo en la final al ganador de la serie entre Atlético Mineiro de Brasil y Bolívar de Bolivia.



¿Dayro Moreno ya es goleador de Copa Sudamericana 2025?

Acá, la tabla de artilleros de la competición en la que el tolimense es líder y en la que solamente los que están ubicados en el séptimo y octavo lugar siguen en competencia, delanteros a los que el colombiano dobla en cantidad de anotaciones:

1. Dayro Moreno (COL - Once Caldas, COL): 10 goles

2. Ismael Díaz (PAN - U. Católica, ECU): 6 goles

3. Junior Paredes (VEN - Puerto Cabello, VEN): 6 goles

4. Pablo Vegetti (ARG - Vasco da Gama, BRA): 5 goles

5. Gaspar Gentile (ARG - Cienciano, PER): 5 goles

6. Carlos Orejuela (ECU - Mushuc Runa, ECU): 4 goles

7. Lucas Assadi (CHI - U. de Chile, CHI): 4 goles

8. Martín Cauterucio (URU - Bolívar, BOL): 4 goles