GOLAZO DAYRO MORENO
LUIS DÍAZ
CHAMPIONS
COLOMBIA, EN LOS MUNDIALES
CARACOL SPORTS + DITU

¿Por qué Dayro Moreno ya es máximo goleador de la Copa Sudamericana 2025? Viene trofeo

¿Por qué Dayro Moreno ya es máximo goleador de la Copa Sudamericana 2025? Viene trofeo

El delantero colombiano firmó un doblete en el triunfo 0-2 del Once Caldas como visitante sobre Independiente del Valle de Ecuador y prácticamente se aseguró el ‘Botín de Oro’.

Por: Edwin Cañón
Actualizado: 18 de sept, 2025
Dayro Moreno, máximo goleador de la Copa Sudamericana 2025.jpg
Dayro Moreno, inalcanzable en Copa Sudamericana 2025.
Foto: Once Caldas.

