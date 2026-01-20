La Champions League 2025/2026 retorna este martes 20 de enero con partidazos y uno de ellos es el que protagonizarán Sporting Lisboa vs. PSG. Los 'verdiblancos' de Lisboa, que tienen en sus filas al delantero colombiano Luis Javier Suárez, desafían a los vigentes campeones del certamen.

El estadio José Alvalade acogerá este vibrante partido de la séptima jornada de la fase de liguilla, escenario que espera ver al final de la contienda una celebración de su equipo.

Luis Javier Suárez, delantero colombiano de Sporting Lisboa, celebra un gol en el fútbol portugués Getty Images

En Sporting Lisboa no le temen al reto

Rui Borges, entrenador de los 'leones', se mostró optimista para este partido frente al PSG, no le temen al reto, confía en el talento de su plantel.



"Va a ser un gran partido, un partido de Champions League, donde tendremos que demostrar la madurez que hemos demostrado en esta competición. Hemos dado buenas respuestas en casa, nuestra fortaleza. No solo por su calidad, sino también por su estilo y personalidad, y espero poder repetirlo contra el mejor equipo de Europa. De hecho, el Sporting terminó enfrentándose a dos de los tres mejores equipos europeos del momento, quizás también podría incluirse el Arsenal. Sobre todo, me siento orgulloso y es un gran reto estar a la altura en partidos de este nivel", expresó el timonel del conjunto portugués en su atención a los medios de comunicación.

Sporting suma 10 puntos y ocupa la casilla 14 en la clasificación, mientras que el PSG es tercero con 13 unidades.



A qué hora juega HOY Luis Javier Suárez con Sporting Lisboa vs. PSG por la Champions League

En ese orden de ideas, este compromisos entre portugueses y franceses está pactado para HOY martes 20 de enero en el José Alvalade. Dicho partido tiene como horario de inicio para Colombia a las 3:00 de la tarde.

Los fanáticos de Luis Javier Suárez y del balompié internacional podrán ver este duelo EN VIVO por TV por la señal de Espn 5 y vía 'streaming' por la plataforma de Disney+ Premium. Además, en este portal podrá encontrar las jugadas virales, golazos y más que tengan que ver con el delantero samario.