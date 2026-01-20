Naomi Osaka sorprendió por su ropa en el Abierto de Australia; acá lo que se vio y se hizo viral

La japonesa Naomi Osaka sorprendió al irrumpir en la pista central del Rod Laver Arena y atravesar el túnel que une el interior del recinto con la cancha de juego a lo grande, con un atuendo impactante que, a partir de ahora, es "icónico", según apuntó.

Después, en la pista, en el juego, no fue tan fácil ni tan alegre para la japonesa, que necesitó tres sets para ganar a la croata Antonia Ruzic y seguir adelante en el torneo, en segunda ronda.

Osaka, ganadora de cuatro Grand Slam, el Abierto de Australia en el 2019 y 2021 y el Abierto de Estados Unidos 2018 y 2020, que llegó a ser número uno del mundo, jugará el jueves con la rumana Sorana Cirstea.

Naomi Osaka sorprendió por su ropa en el Abierto de Australia; acá lo que se vio

Todos los focos se centraron en la tenista nipona que apareció en el escenario con una combinación de pantalón y falda plisada, cubriendo el vestido que después utilizó para jugar acompañado de un sombrero de ala ancha con velo incorporado. La ropa con la que disputó el partido era en tonos turquesa. La idea: "el poder de la medusa y la delicadeza de la mariposa".



El diseño, ideado por ella misma y creado por la marca que la viste, Nike, en colaboración con el diseñador japonés Robert Wun, atavió a la jugadora nipona, que habitualmente llama la atención con sus puestas en escena marcadas: brillos, colores llamativos, moños gigantes.

El ¿outfit? de Naomi Osaka en su primer partido en Australia no va a dejar indiferente a nadie 😅😅😅#AO26 pic.twitter.com/XMQzbaLX05 — Eurosport.es (@Eurosport_ES) January 20, 2026

"Este outfit es ahora icónico. Está inspirado en una medusa y me alegro de poder hacer lo que me gusta. Hay una mariposa en el sombrero y también en la sombrilla. Tiene que ver con el Abierto de Australia que gané en el 2021", dijo la nipona, que despertó todo tipo de reacciones.

Una vestimenta original y peculiar de la número uno del mundo, siempre vinculada a la moda y con vía libre de su marca deportiva para establecer los diseños que desea.