Síguenos en:
Tendencias:
RICHARD RÍOS
LUIS MURIEL
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Tenis Caracool Sports.jpg
Gol Caracol  / Tenis  / Naomi Osaka sorprendió por su ropa en el Abierto de Australia; acá lo que se vio y se hizo viral

Naomi Osaka sorprendió por su ropa en el Abierto de Australia; acá lo que se vio y se hizo viral

La tenista japonesa acaparó todos los focos en su entrada para el debut en el Abierto de Australia 2026, al lucir una vestimenta muy particular. ¡Vea el video del momento!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 20 de ene, 2026
Comparta en:
Naomi Osaka, en su primer juego en el Australian Open 2026
Naomi Osaka, en su primer juego en el Australian Open 2026
Foto: AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad