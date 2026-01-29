Claman por saludo de Juan Fernando Quintero; historia de niño fan de River Plate explotó en redes

Juan Fernando Quintero está de moda en Argentina gracias a su gran comienzo con River Plate en 2026, tras anotar dos goles y dar una asistencia en dos encuentros. Sin embargo, no solo figura por lo que hace en la cancha con la camiseta número 10 sino también por la admiración que despierta en los aficionados. Tal es el caso de un niño fanático del conjunto 'millonario' que lleva el mismo nombre del colombiano y que lucha contra el cáncer.

"Juanfer festeja su última quimio junto a sus hermosos padres Carli Ferrero y Elio, y con todo el amor de Asociación Traspasar. Juan Fernando Quintero y Lina Paniagua les juro que este bebé Juanfer pide con el alma si es posible un saludito de su máximo ídolo", fue la historia que reveló la cuenta 'Riverfiesta' en la red social 'Instagram'.

El mensaje fue acompañado por un video en el cual se ve al pequeño Juanfer caminando y celebrando con sus papás, y asistiendo a los controles médicos. Lo más emotivo de todo es que Quintero observó la publicación y decidió compartirla en sus historias. Por si no fuera suficiente, respondió con un corazón que generó múltiples reacciones de los internautas.

Ahora solo queda esperar si en los próximos días, el niño cumple su sueño y logra a conocer al talentoso volante colombiano. El próximo duelo de River Plate será el domingo 1 de febrero, contra Rosario Central, en el Gigante de Arroyito.

