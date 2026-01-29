"Si en Millonarios tenían dudas con Hernán Torres, debieron tomar una decisión antes; una locura"

Millonarios no suma puntos, perdió los partidos contra Bucaramanga, Junior de Barranquilla y Deportivo Pasto y ante esos malos resultados en las primeras horas de este jueves se determinó por parte de los directivos la salida del técnico Hernán Torres. Esto, ha traído consigo una serie de críticas de los medios de comunicación y también airadas reacciones de los seguidores 'embajadores' en las redes sociales.

Del tema y de la actualidad de los 'embajadores' se habló en el programa Jugada Maestra, de la plataforma Ditu, y se sintieron comentarios en contra de la dirigencia del tradicional cuadro bogotano.

"Millonarios demostró que entró con inseguridad con Hernán Torres a este torneo. Yo creo que Millonarios desde antes ya tenía nombres anotados en caso de tomar esta determinación, que es donde yo me devuelvo, si yo digo: yo tengo dudas con el técnico, pues tome la determinación, pero por qué tiene que esperar tres o cuatros partidos o esperar a ver si le va bien, porque si le va mal lo saco...¿para qué?", dijo Norberto Peluffo, en medio de la disertación con Javier Hernández Bonnet, director general de Gol Caracol, Javier Castell, Nelson Gallego y Carlos de la Pava.

El 'Mono' siguió y apuntó que "yo estoy seguro que ellos (los directivos) ya entran a este torneo con algunos nombres vistos para el cambio, que me parece una locura, empezando un torneo, sí hay presión de la gente, pero entonces tomen las determinaciones antes de empezar".



Hernán Torres fue despedido luego de no sumar ni un punto en las primeras tres fechas de la Liga BetPlay I-2026. Colprensa

Publicidad

Mientras tanto, Hernández Bonnet agregó que "yo tengo conocimiento que durante el año pasado ya le habían ofrecido dos veces a un mismo técnico, pero estoy de acuerdo con Peluffo que se tuvo falta de determinación".

Ahora, surgieron extraoficialmente los nombres de los argentinos Gustavo Álvarez y de Ariel Holan y del venezolano Rafael Dudamel como posibles candidatos para suceder a Torres.

Publicidad

Sin embargo, a la llegada de Pasto a Bogotá, el director deportivo Ariel Michaloutsos aseguró que no puede adelantar ningún nombre y que están trabajando para encontrar al nuevo adiestrador de los azules.