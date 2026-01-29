Jugador de Selección Colombia podría ir a un grande de Italia; en Europa hablan de fuerte interés

Gustavo Puerta podría dar un salto en su carrera profesional en este mismo mercado de fichajes. De acuerdo con información de la prensa italiana, la Lazio estaría interesada en contar con sus servicios para la segunda mitad de la temporada.

En concreto, el periodista Gianluigi Longari fue el que dio a conocer que el volante atrae a la dirigencia del cuadro celeste de Roma, pero que no sería el único equipo que iría por él a escasos días de que se cierre el periodo de transferencias. "La Lazio también está entre los clubes que han preguntado por el centrocampista del Racing de Santander Gustavo Puerta. También hay un fuerte interés en Puerta por parte de la Liga española, que está evaluando la mejor solución para su carrera profesional", se pudo leer en una publicación en su cuenta de X.

🚨 Excl. C’è anche la Lazio tra i club che hanno preso informazioni sul centrocampista del Racing Santander Gustavo Puerta 🇨🇴

Forte interesse anche dalla Liga Spagnola per Puerta, che sta valutando la migliore soluzione per la sua traiettoria professionale. — Gianluigi Longari (@Glongari) January 28, 2026

El jugador de 22 años llegó en mitad de 2025 al Racing de Santander, sin embargo, podría dejar el club para jugar en un equipo con mayores aspiraciones, ya que el cuadro italiano siempre pelea por clasificar a competiciones europeas y es un habitual competidor de la Serie A. En lo que va de la campaña, Puerta se ha consolidado en la titular de los 'verdiblancos', jugando 18 partidos con un registro de tres goles y una asistencia. De la mano del colombiano, Racing de Santander ha hecho una gran temporada 25/26, que los tiene soñando con ascender a la máxima división española luego de 14 años. Ocupan la primera posición de la tabla de la liga con 44 puntos en 23 fechas, producto de 13 victorias, cinco empates y cinco derrotas.

El rendimiento del nacido en La Victoria (Valle del Cauca) ha sido tan sobresaliente, luego de pasos sin pena ni gloria por el Nuremberg, Hull City y Bayer Leverkusen, que le valió su convocatoria a los más recientes juegos de preparación de la Selección Colombia de cara al Mundial 2026, frente a Nueva Zelanda y Australia, en los que, contra el primero fue titular e hizo un gol, y contra el segundo rival estuvo 21 minutos en cancha.

De darse su llegada a 'las águilas' italianas, el mediocampista se encontraría con un equipo que está sufriendo una crisis profunda actualmente, con problemas entre los jugadores y el técnico, y una serie de resultados desfavorables que los tiene en la novena posición de la liga con 29 unidades, a 11 puntos del Como, que por ahora se está quedando con el último tiquete a los campeonatos europeos de la próxima temporada. Sin embargo, no todo es malo, porque 'los blanquicelestes' jugarán los cuartos de final de la Copa Italia, torneo que clasifica al campeón a la Europa League, lo cual podría ser un buen aliciente para la llegada de Puerta.