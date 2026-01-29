Nuevo DT de Millonarios, a hacer cuentas; no le alcanzaría ganando todo lo que falta de local

Millonarios es el único equipo de la Liga Betplay 2026-I que luego de 3 fechas no ha sumado puntos, pues arrastra respectivas derrotas frente a Bucaramanga (2-1), Junior de Barranquilla (1-2) y Deportivo Pasto (2-1), desempeño que ya tuvo consecuencias con la salida del entrenador Hernán Torres.

Lo preocupante para la escuadra capitalina es que el presente torneo tiene 19 jornadas en la fase de todos contra todos y no 20, como en campeonatos anteriores, por lo cual se reduce su margen de maniobra para remontar en la tabla y ser uno de los 8 elencos que irán a cuartos de final.

Para ello, a los bogotanos no les bastará con ganar todos los partidos que les restan en condición de local y su nuevo director técnico deberá buscar unidades en patios ajenos para evitar la eliminación.

Pero ahí no para todo si se tiene en cuenta que Millonarios deberá atender otro frente de manera simultánea, se trata del duelo de eliminación directa en Medellín contra Atlético Nacional por la fase preliminar de la Copa Sudamericana, uno de los choques más importantes del semestre, ya que el perdedor quedará automáticamente sin competencia internacional.



Cuentas para nuevo DT de Millonarios en Liga Betplay 2026-I

Cuando sea nombrado, el nuevo timonel tendrá la misión de ir a cuartos de final, para lo cual deberá acumular en las 16 fechas que restan un aproximado de 29 o 30 puntos, promedio del octavo equipo clasificado en los últimos torneos de 19 fechas.



Es decir, ganando los 9 encuentros que le restan de local se llegará a 27 unidades, por lo cual le será necesario buscar al menos un triunfo como visitante en las 6 contiendas que le faltan en esa condición.

Publicidad

En consecuencia, el margen de error para los azules se reduce a máximo 6 derrotas en lo que queda de ahora en adelante, siempre y cuando solo acumulen triunfos en sus otras 10 contiendas.

Así avanzó el octavo en los últimos torneos de 19 fechas:

⦁ 2018-I: Once Caldas: 27 puntos

⦁ 2018-II: Santa Fe: 31 puntos

⦁ 2024-I: Once Caldas: 29 puntos

⦁ 2024-II: Tolima: 30 puntos

⦁ Promedio del octavo: 29,25 puntos

Partidos que le faltan a Millonarios:

⦁ Fecha 4: Millonarios vs. Medellín

⦁ Fecha 5: Cali vs. Millonarios

⦁ Fecha 6: Millonarios vs. Águilas

⦁ Fecha 7: Millonarios vs. Llaneros

⦁ Fecha 8: Inter Bogotá vs. Millonarios

⦁ Fecha 9: Millonarios vs. Pereira

⦁ Fecha 10: Millonarios vs. Cúcuta

⦁ Fecha 11: Boyacá Chicó vs. Millonarios

⦁ Fecha 12: Millonarios vs. Nacional

⦁ Fecha 13: Once Caldas vs. Millonarios

⦁ Fecha 14: Millonarios vs. Fortaleza

⦁ Fecha 15: Jaguares vs. Millonarios

⦁ Fecha 16: Millonarios vs. Santa Fe

⦁ Fecha 17: América vs. Millonarios

⦁ Fecha 18: Millonarios vs. Tolima

⦁ Fecha 19: Alianza vs. Millonarios