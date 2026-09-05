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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Richard Ríos recibió duro golpe en el rostro, en debut con Al-Ittihad: acá el VIDEO

Richard Ríos recibió duro golpe en el rostro, en debut con Al-Ittihad: acá el VIDEO

En medio del compromiso entre Al-Ittihad y el Al Nassr de Cristiano Ronaldo, el colombiano Richard Ríos fue conectado de frente por Joao Félix, que terminó viendo la tarjeta amarilla.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 5 de sept, 2026
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Richard Ríos, volante colombiano del Al-Ittihad.
Richard Ríos, volante colombiano del Al-Ittihad.
Foto oficial del Al-Ittihad.

Richard Ríos debutó este sábado con Al-Ittihad, equipo que se enfrentó al Al Nassr de Cristiano Ronaldo. El partido de la Liga de Arabia Saudita concluyó a favor del elenco del volante colombiano por marcador de 2-1.

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Ríos Montoya ingresó para el inicio de la parte complementaria en el King Abdullah Sports City, en lugar de su compañero Mukhtar Ali. El exPalmeiras y Benfica tuvo un buen desempeño en los minutos en cancha, y también recibió un duro golpe en el rostro por parte de Joao Félix. ¡Este instante quedó captado por las cámaras!

Richard Ríos
Richard Ríos, mediocampista del Al-Ittihad
@ittihad en X

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La acción en cuestión se presentó en el minuto 68, y cuando el antioqueño se disponía a marcar al delantero portugués del cuadro amarillo de la ciudad de Riad, fue conectado de frente por Félix, quien después fue amonestado por el árbitro del compromiso ante el impacto que le propinó al 'cafetero'.

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Vea acá el VIDEO de la jugada:

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