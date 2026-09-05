Richard Ríos recibió duro golpe en el rostro, en debut con Al-Ittihad: acá el VIDEO

Richard Ríos debutó este sábado con Al-Ittihad, equipo que se enfrentó al Al Nassr de Cristiano Ronaldo. El partido de la Liga de Arabia Saudita concluyó a favor del elenco del volante colombiano por marcador de 2-1.

Ríos Montoya ingresó para el inicio de la parte complementaria en el King Abdullah Sports City, en lugar de su compañero Mukhtar Ali. El exPalmeiras y Benfica tuvo un buen desempeño en los minutos en cancha, y también recibió un duro golpe en el rostro por parte de Joao Félix. ¡Este instante quedó captado por las cámaras!

Richard Ríos, mediocampista del Al-Ittihad @ittihad en X

La acción en cuestión se presentó en el minuto 68, y cuando el antioqueño se disponía a marcar al delantero portugués del cuadro amarillo de la ciudad de Riad, fue conectado de frente por Félix, quien después fue amonestado por el árbitro del compromiso ante el impacto que le propinó al 'cafetero'.

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Vea acá el VIDEO de la jugada:

Richard Ríos sintió dolor en los últimos minutos pero continuó jugando, el jugador no sufrió ninguna lesión y celebró con el equipo 😔🙏🏻#Alittihad_AlNassr pic.twitter.com/lU0fvKz83n — 🇨🇴 Richard Rios x رتشارد ريوس (@CrisxRios) September 5, 2026