Álvaro Montero, vuelve y juega; providencial atajada para salvar a Boca Juniors

Álvaro Montero nuevamente da de qué hablar en el cuadro 'xeneize' y este sábado no fue la excepción.
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En el encuentro entre Boca Juniors y Gimnasia, el golero colombiano se lució con destacada atajada en los primeros segundos del encuentro, tras una desatención defensiva del 'azul y oro'.
Sin embargo, apostándole a sus reflejos; Montero logró desviar la pelota que iba con destino a gol, para que posteriormente se estrellara en el palo y evitara lo que era la apertura del marcador.
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Esto, a tan solo un minutos de partido.
🧤Los REFLEJOS de MONTERO para SALVAR A #BOCA, luego el PALO y #Gorosito terminaron de despejar el peligro.pic.twitter.com/qPnwTd6cXz— Boca Juniors - La12Tuittera (@la12tuittera) September 5, 2026