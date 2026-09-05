Álvaro Montero, vuelve y juega; providencial atajada para salvar a Boca Juniors

Álvaro Montero nuevamente da de qué hablar en el cuadro 'xeneize' y este sábado no fue la excepción.

En el encuentro entre Boca Juniors y Gimnasia, el golero colombiano se lució con destacada atajada en los primeros segundos del encuentro, tras una desatención defensiva del 'azul y oro'.

Sin embargo, apostándole a sus reflejos; Montero logró desviar la pelota que iba con destino a gol, para que posteriormente se estrellara en el palo y evitara lo que era la apertura del marcador.

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Esto, a tan solo un minutos de partido.

