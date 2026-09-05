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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Álvaro Montero, vuelve y juega; providencial atajada para salvar a Boca Juniors

Álvaro Montero, vuelve y juega; providencial atajada para salvar a Boca Juniors

El colombiano volvió a ser protagonista en la tarde de este sábado, con importante atajada que evitó un gol de Gimnasia frente al cuadro 'xeneize'. ¡A puro reflejo!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 5 de sept, 2026
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Álvaro Montero fue figura con Boca Juniors en la Copa de Argentina.
Álvaro Montero fue figura con Boca Juniors en la Copa de Argentina.
Foto oficial de Boca Juniors

Álvaro Montero nuevamente da de qué hablar en el cuadro 'xeneize' y este sábado no fue la excepción.

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En el encuentro entre Boca Juniors y Gimnasia, el golero colombiano se lució con destacada atajada en los primeros segundos del encuentro, tras una desatención defensiva del 'azul y oro'.

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Sin embargo, apostándole a sus reflejos; Montero logró desviar la pelota que iba con destino a gol, para que posteriormente se estrellara en el palo y evitara lo que era la apertura del marcador.

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Esto, a tan solo un minutos de partido.

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