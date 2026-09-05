Real Madrid femenino vs. Eibar: hora y dónde ver EN VIVO por TV el partido con Linda Caicedo

El Real Madrid femenino, gran aspirante a romper una hegemonía 'azulgrana' que se prolonga de forma ininterrumpida desde la temporada 2019-2020, buscará celebrar su clasificación para la fase de grupos de la Champions League femenina y su triunfo sobre el Atlético de Madrid (3-2) con una nueva victoria. Enfrente estará un Eibar que también comenzó sumando de tres, tras imponerse al Espanyol (1-0). En dicho juego, que será este domingo 6 de septiembre, se espera la presencia en la titular de Linda Caicedo en las 'blancas'.

Importantes novedades en las 'merengues'

Para este encuentro que se llevará a cabo en el césped del Alfredo Di Stéfano, el Real Madrid femenino no podrá contar con una de sus estrellas Felicia Schröder, que anotó un doblete en la primera mitad y lideró al equipo dirigido por Pau Quesada en la victoria sobre su gran rival vecinal, el Atlético, pero que acabó expulsada por una acción antideportiva sobre Rosa Otermín.

Linda Caicedo junto a sus compañeras del Real Madrid femenino. Foto oficial del Real Madrid femenino

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"Es un rival que nos va a poner las cosas muy complicadas, lo conocemos bien. Tenemos que estar muy concentrados, va a ser un partido muy exigente en el Alfredo Di Stéfano", esas fueron las palabras de Quesada en charla con los medios oficiales del Real Madrid femenino.



"Eibar es un equipo que propone partidos muy largos, que juega directo. La clave será empezar como lo hicimos frente al Ajax y Atlético de Madrid", añadió el DT de las 'blancas'.

El presente del Eibar en la Liga F de España 2026/2027

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Por el lado del conjunto vasco iniciaron la temporada con el pie derecho. En su primer partido en la competición liguera se hicieron con el triunfo sobre al Espanyol en casa (1-0). Además, que en la clasificación general ocupan la séptima posición, un puesto por debajo de las 'merengues'.

Linda Caicedo, delantera colombiana que milita en el Real Madrid femenino. Foto oficial del Real Madrid femenino

Real Madrid femenino vs. Eibar: hora y dónde ver EN VIVO por TV el partido con Linda Caicedo

Día: domingo 6 de septiembre.

domingo 6 de septiembre. Jornada: segunda fecha de la Liga F 2026/2027

segunda fecha de la Liga F 2026/2027 Horario: 1:30 p.m. (Colombia)

1:30 p.m. (Colombia) TV: DAZN

DAZN ONLINE: www.golcaracol.com

Además, en este portal encontrará las jugadas virales, golazos y más que tengan que ver con Linda Caicedo. ¡Agéndese y no se lo pierda!