Con asistencia de Jorge Carrascal, Flamengo venció 2-0 a Juventude en el Brasileirao

Flamengo con Jorge Carrascal en cancha, venció este domingo por 0-2 al Juventude con goles de Giorgian de Arrascaeta y Emmerson Royal manteniéndose como líder del Campeonato Brasileño, mientras que el Santos de Neymar sufrió para empatar 1-1 con Atlético Mineiro, en la vigésimotercera jornada del torneo.

El conjunto de Río de Janeiro suma 50 puntos, cuatro más que Palmeiras, que le sigue en la tabla tras golear el sábado por 4-0 a Internacional, y a la espera de un traspié del Cruzeiro, que el lunes visita a Bahía, para mantenerse en la segunda posición.

El centrocampista uruguayo abrió el marcador para Flamengo en el minuto 31 y casi al final de la disputa el exjugador del Tottenham amplió la ventaja para los cariocas.

Fue la primera victoria para el 'Mengao' en una visita al Juventude en Caxias do Sul desde 1997.

El conjunto de Río Grande do Sul empezó dominando, pero Flamengo no tardó en tomar la ofensiva y defenderse de los contraataques con los que Juventude intentó llegar al arco contrario.

De Arrascaeta logró el primer gol en el primer tiempo con un cabezazo y tras una asistencia del español Saúl Ñíguez.

El segundo tanto llegó casi al final de la disputa, también con un gol de cabeza de Emmerson Royal, tras una asistencia desde el costado derecho de Jorge Carrascal, quien había ingresado a los 78 minutos.

En Belo Horizonte, Santos empató 1-1 ante Atlético Mineiro, en un encuentro plagado de tensiones, que comenzó con un susto protagonizado por Neymar y que incluyó la salida del arquero Gabriel Brazão en ambulancia por un fuerte golpe.

Al primer minuto de juego, el exjugador del Barcelona se torció el tobillo izquierdo tras una mala pisada en el césped artificial que tanto le disgusta al astro brasileño.

Aunque regresó pronto a la cancha y participó activamente en el primer tiempo, no logró destacarse como se esperaba y fue sustituido en el complementario.

Igor Gómes abrió el marcador para el Mineiro en el minuto 13, cuatro minutos después de que fuera expulsado del Santos Zé Ivaldo, lo que dejó al conjunto de Neymar en desventaja durante casi todo el encuentro.

La reacción del Santos llegó en el minuto 41 con un penalti cobrado por Tiquinho Soares, rescatando un punto valioso para el Peixe en medio de un partido accidentado.

En otros partidos de la jornada, este domingo São Paulo se impuso por 1-0 a Botafogo y Bragantino empató 1-1 con el colista Sport.

El sábado Corinthians venció en Río de Janeiro a Fluminense (0-1) y Mirassol subió a la cuarta posición al ganarle por 0-1 a Gremio.