Santa Fe no se dejó sacar del baile; 2-1 sobre Junior y sueña con defender su título en Liga II

Este miércoles, en el estadio Metropolitano de Barranquilla, Independiente Santa Fe venció 2-1 a Junior por la fecha 18 de la Liga BetPlay II-2025. Los goles fueron obra de Yimmi Chará para el 'tiburón' y Hugo Rodallega y Harold Santiago Mosquera en el 'león'. De esa forma, el vigente campeón del fútbol colombiano no resigna posibilidades y aún tiene posibilidades de clasificar a los cuadrangulares.

El árbitro Diego Ulloa dio el pitazo inicial y ambas escuadras salieron con toda al ataque, especialmente el loca que se puso rápidamente en ventaja. A los ocho minutos, José Enamorado cobró un tiro libre, Guillermo Paiva cabeceó a medias y Yimmi Chará metió un testarazo ante la mala salida del arquero Andrés Mosquera Marmolejo.

El 'cardenal' tuvo que reaccionar ante la necesidad de los tres puntos y al 30' anotó, pero lo anularon. Rodallega cobró un tiro libre, Jhomier Guerrero quiso rechazar y Emanuel Olivera terminó anotando. La acción fue revisada en el VAR y declararon posición ilícita del defensor argentina.

En el cierre del primer acto, la visita tuvo otra chane. Centro al área y remate de cabeza de Cristian Mafla, pero la pelota se va ligeramente desviado. El 'tiburón' se fue al descanso con la ventaja.

En la segunda parte, el ritmo del juego aumentó y se volvió un ida y vuelta en el que los arqueros Marmolejo y Mauro Silveira. De tanto insistir, Santa Fe logró la igualdad con un golazo de chilena de Hugo Rodallega. Cobraron un tiro esquina, la defensa de Junior rechazó y el goleador apareció con una 'joya' de definición.

Los de casa no dejaron de atacar y lo intentaron con sendos remates de José Enamorado y Steven 'Titi' Rodríguez, pero Marmolejo se convirtió en figura. Finalmente, al 96', el 'león' armó un contrataque letal. Rodallega condujo la pelota, se la dejó servida por derecha a Harold Santiago Mosquera, quien mandó la pelota al fondo de la red con un derechazo.

Ahora, Santa Fe se ubica en la novena casilla con 25 puntos. Por su parte, Junior es quinto con 31 puntos.

Ficha técnica:

Junior: Mauro Silveira, Jhomier Guerrero, Javier Báez, José Cuenu, Yeison Suárez, Didier Moreno, Carlos Esparragoza, Yimmi Chará, Bryan Castrillón, José Enamorado y Guillermo Paiva. DT: Alfredo Arias.

Independiente Santa Fe: Andrés M. Marmolejo, Jhon Meléndez, Emmanuel Olivera, Víctor Moreno, Christian Mafla, Daniel Torres, Jhojan Torres, Alexis Zapata, Edwar López, Santiago Mosquera y Hugo Rodallega. DT: Francisco López.

Arbitro: Diego Ulloa.

Estadio: Metropolitano, en Barranquilla.

Goles: Yimmi Chará (8'), Hugo Rodallega (73') y Harold Santiago Mosquera (96').