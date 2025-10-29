Síguenos en::
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Santa Fe no se dejó sacar del baile; 2-1 sobre Junior y sueña con defender su título en Liga II

Santa Fe no se dejó sacar del baile; 2-1 sobre Junior y sueña con defender su título en Liga II

En el estadio Metropolitano de Barranquilla, Santa Fe dio la sorpresa y el golpe contra Junior y sigue con opciones de clasificar a los cuadrangulares del fútbol colombiano.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 29 de oct, 2025
