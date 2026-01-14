Desde Benfica hablaron sobre lesión de Richard Ríos; las noticias no son buenas

Benfica quedó eliminado de la Copa de Portugal, tras perder este miércoles 1-0 con Porto en el Estadio do Dragao, pero esta no fue la única noticia negativa para el elenco dirigido por José Mourinho, ya que perdió por lesión a Richard Ríos.

El volante antioqueño, de 25 años, tuvo que abandonar el terreno de juego en camilla debido a unos problemas físicos en el brazo derecho. En su traslado, el exPalmeiras no pudo ocultar el dolor en su rostro. Ya en rueda de prensa desde el club 'encarnado' se refirieron sobre el estado de salud del número '20'.

Richard Ríos en Porto vs. Benfica por la Copa de Portugal. Getty

¿Cula es la lesión que tiene Richard Ríos tras no continuar frente al Porto?

Así las cosas fue José Mourinho, entrenador del Benfica, el que entregó un reporte actualizado sobre Ríos Montoya. Sus palabras no fueron nada alentadoras.



"Es una lesión importante, pero un jugador con la mentalidad de Ríos afronta las lesiones de forma diferente a otros. Hay jugadores con este tipo de lesiones que no se lo piensan dos veces y se centran más en el futuro que en el presente", dijo de entrada 'Mou' en su charla con los medios de comunicación.

Y continuó: "Creo que este es el tipo de jugador que no piensa en el futuro; piensa en ayudar cuando el equipo más lo necesita, y el equipo lo necesita mucho en los próximos días. No significa que vaya a jugar contra Rio Ave, sería algo sobrehumano, pero aún así nos ayudará esta temporada. Creo que sí".



Así se presentó el partido en el Estadio do Dragao

El clásico del fútbol portugués se decantó por los 'dragones azules', el primer clasificado de la liga portuguesa, eliminando a las águilas de José Mourinho, tercer clasificado.

El Benfica que quiso aferrarse a la Copa después de la derrota que sufrieron en la Allianz Cup ante el SC Braga, recién eliminado por el Fafe, tampoco ha podido superar al Porto, tras las numerosas ocasiones de las que han gozado durante todo el partido.

Era en el minuto 16 cuando el jugador español Gabriel Veiga sacó un corner y el balón llegó a la cabeza de Jan Bednarek, que anotó con un preciso remate desde cerca del punto de penalti por la izquierda de la portería del ucraniano Anatoly Trubin.

Durante la segunda parte, el Benfica gozó de numerosas ocasiones del jugador neerlandés Sidny Lopes y las del portugués Tomas Araujo, pero tanto la defensa como el portero ucraniano han impedido que la bola entrara en la portería.

El Porto se une a los ya clasificados Fafe y Torreense a la espera de conocer el último clasificado que saldrá del encuentro entre el Sporting y el AVS que se disputa el próximo tres de febrero.