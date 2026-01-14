Síguenos en:
Desde Benfica hablaron sobre lesión de Richard Ríos; las noticias no son buenas

Richard Ríos tuvo que salir en camilla en medio del partido que enfrentó al Benfica contra Porto por Copa de Portugal, este miércoles. En las 'águilas' reportaron novedades sobre su estado de salud.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 14 de ene, 2026
Richard Ríos salió lesionado en Benfica en duelo de la Copa de Portugal.
Richard Ríos salió lesionado en Benfica en duelo de la Copa de Portugal.
Getty

