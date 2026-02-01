Conmovedora reacción de hincha al tener cerca a Juan Fernando Quintero, figura de River Plate

La llegada de River Plate a la ciudad de Rosario fue el escenario de un momento que ya es viral. Juan Fernando Quintero, el '10' colombiano, volvió a demostrar por qué su vínculo con la gente trasciende lo futbolístico al acercarse a saludar a un fanático que lo esperaba con ansias.

En un video capturado por los presentes, se observa cómo el volante, al notar la insistencia de un joven en una reja de seguridad, rompe el protocolo para dedicarle un saludo personal. 'Juanfer' fue directamente a darle la mano, generando en el hincha un llanto desconsolado y genuino que refleja la magnitud de lo que representa para el club de Núñez.

El clip, que ya suma miles de reproducciones, captura el instante exacto en que la incredulidad se transforma en lágrimas de felicidad, haciendo ver que la magia de Quintero no solo ocurre dentro del campo, sino también en estos gestos de humildad y cercanía.



Vea el video del conmovedor momento entre Juan Fernando Quintero y un hincha de River Plate

¡UN MOMENTO ÚNICO! River llegó a Rosario y este hincha del Millo no aguantó las lágrimas tras conocer a Juanfer Quintero. pic.twitter.com/6gbxBa8tdH — SportsCenter (@SC_ESPN) February 1, 2026