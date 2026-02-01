Polémico penalti le dio una victoria agónica 2-1 al Real Madrid sobre el Rayo Vallecano

El Real Madrid logró una victoria agónica de 2-1 ante el Rayo Vallecano en un cierre de partido marcado por la máxima tensión y la polémica arbitral. Cuando el cronómetro marcaba el minuto 90+7, una acción dentro del área visitante cambió el destino del encuentro, desatando las protestas de todo el conjunto de Vallecas.

La jugada de la discordia involucró a Brahim Díaz y al defensor Nobel Mendy. En un cruce al límite, Mendy logró puntear el balón sutilmente con una de sus piernas; sin embargo, con la otra impactó directamente en el cuerpo del atacante madridista. El árbitro señaló el punto penal al considerar que el contacto sobre el jugador invalidaba el toque previo al esférico.

Kylian Mbappé, con la frialdad que lo caracteriza, transformó la pena máxima en el gol de la victoria. Mientras el Bernabéu celebraba, el Rayo se marchaba con la sensación de injusticia tras haber resistido heroicamente hasta el último suspiro del descuento.



Vea el video del penalti polémico a favor del Real Madrid

