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¿En dónde va a jugar James Rodríguez?; apareció equipo europeo interesado en él

En las últimas horas se informó de una posibilidad que se abre para James Rodríguez a nivel internacional. Acá lo que se sabe.

Por: Dilhan Stiwar Almonacid / Twitter: @AlmonacidDilhan
Actualizado: 8 de sept, 2026
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James Rodríguez, figura de la Selección Colombia.
James Rodríguez, figura de la Selección Colombia.
Foto: Getty Imágenes

James Rodríguez vuelve a ser noticia en territorio europeo, tras nuevas informaciones que revelan detalles de lo que sería su futuro profesional. Y es que, al parecer, el cucuteño tendría listo su regreso al 'viejo continente', después de varias temporadas probando suerte en equipos del continente americano.

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Su última experiencia por Europa data a la temporada de 2024/25, cuando, después de su lúcida Copa América con la Selección Colombia; arribó a España para vestir los colores del Rayo Vallecano, cuadro en el que no tuvo la cantidad suficiente de minutos al mando de Íñigo Pérez.

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No obstante, ahora se presenta nuevo escenario para que James vuelva al 'viejo continente', buscando reencontrarse con su mejor versión, que durante los últimos años de ha visto permeado debido a las lesiones y falta de continuidad en los equipos en los que ha jugado.

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"L'Avellino sueña con fichar a James Rodriguez. El club de la Serie B ha tenido contactos verbales iniciales con el colombiano nacido en 1991, que fue liberado en julio después de su experiencia con Minnesota. Por ahora, es un enfoque exploratorio, esperando a ver si existen las condiciones para hacer una oferta", citó el medio 'SkySports' hace un par de minutos en sus cuentas oficiales, dando importantes detalles de esta posible transferencia, que significaría una nueva experiencia internacional para el '10'.

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