Boca Juniors, con buena actuación de Álvaro Montero, le ganó 1-0 a Sao Paulo en la Copa Sudamericana

Boca Juniors se impuso por 1-0 a Sao Paulo este martes en el partido de ida por los cuartos de final de la Copa Sudamericana en La Bombonera, de Buenos Aires, y aplazó la definición a semifinales para el duelo de vuelta en el Morumbí. En el 'xeneize' jugaron los colombianos Álvaro Montero y Sebastián Villa, teniendo el golero guajiro buenas intevenciones bajo los tres palos.

Con un solitario gol del uruguayo Miguel Ángel Merentiel en el minuto 52, el ‘azul y oro’ logró una mínima diferencia de cara la revancha que se disputará el próximo martes.

El encuentro comenzó con el conjunto brasileño dominante, con Luciano y Jonathan Calleri como referencias ofensivas, y con Artur como el gran orquestador en el mediocampo.

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Sin embargo, no hubo grandes peligros para las vallas de uno y otro equipo hasta el minuto 16 cuando Luciano quedó de frente a la portería y sacó un potente golpe de cabeza que el arquero colombiano Álvaro Montero con un puñetazo logró desviar por encima del travesaño.



Luego hasta el final del primer tiempo, Leandro Paredes desvió una volea, Jonathan Calleri definió desviado un centro atrás y Lautaro Blanco sacó un furibundo remate que se fue por arriba del pórtico.

Álvaro Montero, arquero de Boca Juniors. Foto oficial de Boca Juniors

En el segundo tiempo el local salió más decidido a ganar y en el minuto 52 una gran combinación de cinco toques en velocidad terminó con un centro atrás de Lautaro Blanco que Merentiel definió primero y despejó Rafael, pero en el rebote el uruguayo metió la pelota dentro de la portería.

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Desde ese entonces, Boca se dedicó a manejar el balón y São Paulo entró en desesperación para alcanzar el empate y nueve minutos después del gol pudo lograrlo con un remate cruzado de Domingos Duarte que Montero controló en dos tiempos.

En el minuto 75, el árbitro chileno Piero Maza observó una dura entrada de Duarte sobre Leandro Paredes y sacó tarjeta roja pero luego rectificó a instancias del VAR.

El partido tuvo luego cinco modificaciones por parte de Dorival Júnior, dos del lado de Rodolfo Arruabarrena y una tarjeta amarilla para Jonathan Calleri por protestar, que lo deja fuera de la revancha.

El ganador de esta llave se enfrentará con el vencedor del cruce entre el Independiente Santa Fe colombiano y el Vasco da Gama brasileño, que este martes igualaron sin goles en Bogotá.

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Ficha Técnica:

1. Boca Juniors: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Tomás Belmonte; Alan Velasco (m.84, Enner Valencia), Miguel Merentiel (m.77, Sebastián Villa) y Leonel Flores.

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Entrenador: Rodolfo Arruabarrena.

0. Sao Paulo: Rafael; Lucas Ramon, José Sabino, Robert Arboleda, Domingos Duarte, Iago Amaral; Marcos Antonio (m.81, Ferreirinha), Pablo Maia (m.90, Newton); Artur (m.90, André Silva), Jonathan Calleri (m.81, Danielzinho) y Luciano (m.63, Gustavo Santana).

Entrenador: Dorival Júnior.

Gol: 1-0, m.52: Miguel Ángel Merentiel.

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Árbitro: El chileno Piero Maza. Amonestó a Enner Valencia, Jonathan Calleri y Dorival Júnior (DT).

Incidencias: Partido de ida por los cuartos de final de la Copa Sudamericana disputado en el Estadio Alberto J. Armando, La Bombonera, en Buenos Aires.