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Gol Caracol  / Ciclismo  / Masajista corrió el Mundial de ciclismo 2026; los tres ciclistas de su país se bajaron

Masajista corrió el Mundial de ciclismo 2026; los tres ciclistas de su país se bajaron

De no creer lo que pasó este domingo 27 de septiembre en la prueba de ruta del Mundial de ciclismo 2026, llevándose las miradas de todos los amantes de este deporte.

Por: EFE
Actualizado: 27 de sept, 2026
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Eslovaquia corrió con un masajista en la prueba de ruta del Mundial de ciclismo 2026
Eslovaquia corrió con un masajista en la prueba de ruta del Mundial de ciclismo 2026
Getty Images

Vladimir Kovacik, masajista del equipo eslovaco, fue el representante de su país sobre la bicicleta en la prueba en línea del Mundial de ciclismo, en Montreal (Canadá), después de que los tres ciclistas que tenían inicialmente previsto para competir hayan causado baja por diferentes motivos.

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Eslovaquia tenía cuatro plazas disponibles para estos Mundiales pero Lukas Kubis, por problemas con su equipo, y Matthias Schwarzbacher y Martin Svrcek, por lesión, en la categoría masculina, han causado baja, y Nora Jencusova, en la femenina, no participó en su carrera.

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Cada país con plaza reservada y conseguida debe tener participación en la categoría élite para evitar tener un cero y que eso pese en su presencia en futuros Mundiales, Europeos y Juegos Olímpicos. La solución de Eslovaquia ha sido elegir a su masajista, Vladimir Kovacik, de 28 años y que tiene licencia para poder correr, para que participe en la prueba independientemente del resultado que tenga para cumplir con la exigencia de la UCI.

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Kovacik ya compitió entre 2014 y 2017, pero no se sube a una bicicleta para una carrera de élite desde hace nueve años.

Nairo Quintana lidera la lista de Colombia para la prueba de ruta del Mundial de ciclismo 2026
Nairo Quintana lidera la lista de Colombia para la prueba de ruta del Mundial de ciclismo 2026
Federación Colombiana de Fútbol

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De esta forma, Eslovaquia elude el descenso de categoría, ya que sin participantes en carrera reduciría los puntos a la mitad de su país y como 2027 es el año previo a los Juegos de Los Ángeles casi hubieran dicho adiós al sueño olímpico.

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Eslovaquia es un país de tradición ciclista y que entre 2015 y 2017 llegó a tener un campeón del mundo, Peter Sagan, que ganó tres títulos consecutivos.

Nairo Quintana, ciclista colombiano, corre la prueba de ruta del Mundial de ciclismo 2026
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