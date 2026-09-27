Willer Ditta, envuelto en una polémica; empujó a un árbitro y recibiría dura sanción

Con un gol agónico del uruguayo Gabriel Fernández, el Cruz Azul empató 3-3 con el Toluca el sábado mientras el Querétaro venció sorpresivamente de visita 2-0 al Guadalajara por la décima fecha del torneo Apertura 2026 del fútbol mexicano.

Con el dramático empate en el estadio Azteca, el Toluca del entrenador argentino Antonio Mohamed llegó a 20 puntos y sigue como líder.

El Cruz Azul dirigido por el mexicano Joel Huiqui quedó con 16 unidades y bajó al sexto lugar.

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El equipo celeste salió a jugar con dos puntas: Gabriel Fernández y el argentino Nicolás Ibáñez. Ambos respondieron con gol para que la Máquina se fuera al descanso con ventaja de dos goles.



Al minuto 7, Ibáñez fue proyectado con un pase frontal, entró al área y definió el 1-0. Al 38, el argentino mandó un centro al área que Fernández convirtió en el 2-0.

Los Diablos Rojos del Toluca reaccionaron en el segundo tiempo con un par de goles en 53 segundos.

🚨 Si la Comisión de Arbitraje fuera seria y respaldara a sus jugadores, Willer Ditta tendría que recibir un CASTIGO EJEMPLAR. ‼️



El defensa de @CruzAzul EMPUJA al árbitro asistente Jonathan Maximiliano Gómez...



Al último que lo hizo le cayeron 5 partidos de SUSPENSIÓN. 🟥… pic.twitter.com/qwqOTUKOH9 — Juan Guzmán Gasso (@GuzmanGasso) September 27, 2026

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El brasileño Helinho descontó 2-1 con un penal a los 54 minutos con 13 segundos. Y al 55:06, Alexis Vega hizo el 2-2 con un tiro casi desde el pico izquierdo del área.

Vega firmó el 3-2 con un zurdazo desde la línea frontal del área, al 78'.

El Toro Fernández sentenció el 3-3 al 90'+5 con un remate entre cabeza y hombro.

En el estadio Akron, el Querétaro aprovechó una pifia tempranera del Guadalajara para encaminarse a un triunfo de 2-0 contra los pronósticos.

Willer Ditta celebra gol con Cruz Azul Cruz Azul Oficial

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Los Gallos Blancos del Querétaro del entrenador chileno Esteban González llegaron a 17 puntos y subieron al cuarto lugar.

Las Chivas del Guadalajara dirigidos por el argentino Gabriel Milito se mantuvieron en la segunda posición con 18 unidades.

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Al minuto 12, la defensa del Guadalajara jugó en su área, Luis Romo quedó sorprendido entre dos rivales y entregó la pelota para que Alí Ávila firmara el único gol del partido.

Los Gallos desplegaron un contragolpe al 68' que terminó con el 2-0 definido por el argentino Mateo Coronel.