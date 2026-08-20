Luis Díaz, de los mejores delanteros del mundo en 2026; lo pusieron por encima de Lionel Messi

Luis Díaz está a pocos días de iniciar una nueva campaña con el Bayern Múnich, equipo al que se acopló rápidamente, se consolidó como titular y conformó un tridente ofensivo que temen en Europa, junto a Harry Kane y Michael Olise.

De hecho, sus buenos números y actuaciones en el fútbol alemán y en la Champions League, torneo al que llegaron a semifinales, lo han puesto entre los mejores en su posición, algo que destacaron en un ránking de 'ESPN', en el que para muchos sorprendió que quedó por encima de otros astros como Lionel Messi, Vinícius o Raphinha.

Lo cierto es que su nivel en el Bayern Múnich lo ha mantenido en la élite del fútbol, y se ha ganado el respeto y el reconocimiento a punta de goles y buenas presentaciones, algo que espera mantener para esta nueva temporada, que comenzará casualmente este sábado con la disputa del primer título, el de la Supercopa de Alemania contra Borussia Dortmund. Eso sí, el máximo objetivo de la campaña será buscar el trofe de la Champions League.

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Ránking mejores extremos del mundo en 2026:

1. Michael Olise

2. Lamine Yamal

3. Khvicha Kvaratskhelia

4. Luis Díaz

Luis Díaz celebra gol con el Bayern Múnich - Foto: AFP

5. Lionel Messi

6. Vinicius Jr.

7. Bukayo Saka

8. Raphinha

9. Désiré Doué

10. Jérémy Doku

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Así le fue a Luis Díaz en su primer temporada con Bayern Múnich

La primera campaña del guajiro con los bávaros representó una adaptación inmediata y absolutamente gloriosa al fútbol alemán. El extremo colombiano disputó un total de 51 partidos oficiales en todas las competiciones, consolidándose rápidamente como una pieza indiscutible en el esquema ofensivo del gigante bávaro. Su versatilidad y desequilibrio por la banda le permitieron registrar 26 contribuciones directas de gol, repartidas en 20 anotaciones y 6 asistencias, respondiendo con jerarquía a las altas expectativas de su traspaso desde la Premier League.

Más allá de sus impresionantes cifras individuales, la campaña del guajiro se tradujo en una cosecha colectiva impecable al conquistar el triplete doméstico con la Supercopa de Alemania 2025, la Bundesliga 2026 y la Copa de Alemania 2026. En el campeonato liguero aportó 15 goles decisivos en 32 encuentros, mientras que en la UEFA Champions League firmó 7 tantos en 12 compromisos. Este contundente dominio local y su brillo internacional confirmaron un debut soñado en Múnich, ratificando a "Lucho" como una de las máximas figuras del balompié mundial.

