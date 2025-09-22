Balón de Oro 2025: hora y dónde ver por TV la gala de HOY en vivo; Dembélé vs. Yamal

La ceremonia del Balón de Oro 2025 se llevará a cabo a partir de las 2:00 de la tarde, hora colombiana, con las estrellas más destacadas de este deporte compitiendo en las 13 categorías que serán galardonadas.

La principal ausencia estará cargo de la delegación del Real Madrid de España, que por segundo año consecutivo le sacó el cuerpo al certamen como protesta a no tener entre sus filas al máximo ganador de la noche.

En consecuencia, la única figura colombiana nominada en esta oportunidad, la vallecaucana Linda Caicedo, delantero del Madrid, no hará presencia y perdería el honor de ser galardonada en persona en caso de ganar el Trofeo Kopa a mejor jugadora joven del planeta. Mientras que la otra 'cafetera' que podría salir como ganadora es Mayra Ramírez, cuyo equipo, el Chelsea de Inglaterra, compite por el título a mejor club femenino.

Pese a ello, el resto de aspirantes a los diferentes galardones se darán cita en un evento que se suele robar la atención del público cada año y que premia a lo más destacado de la temporada 2024-2025, como futbolistas de campo, guardametas, entrenadores y clubes en las ramas masculina y femenina.

En consecuencia, una carta de la talla del delantero francés Kylian Mbappé, artillero del Real, estaría descartado, mientras que pican en punta para la máxima exaltación nombres como los del galo Ousmane Dembélé (PSG), el español Lamine Yamal (Barcelona) y el brasileño Raphinha (Barcelona).

Por ello, es pertinente saber cómo se puede ver la gala en territorio colombiano en vivo por televisión, para lo cual hay varias señales habilitadas.



¿Cómo ver la gala del Balón de Oro 2025 hoy por TV en Colombia?

Las transmisiones comenzarán 2 horas antes, a las 12:00 p. m. (hora colombiana), con la tradicional llegada de personalidades al lugar de la premiación y su paso por la alfombra roja junto a sus respectivos acompañantes.

Posteriormente, a las 2:00 de la tarde, empezará la entrega de premios, evento que se podrá seguir en directo mediante Claro Sports y Disney+.