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Gol Caracol  / Deportivo La Coruña

Deportivo La Coruña

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¿'Cucho' Hernández se salvó de ser expulsado? Dura entrada en Deportivo La Coruña vs. Real Betis

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Gol de Juan Camilo 'Cucho' Hernández, tras asistencia de Nelson Deossa contra La Coruña

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Juergen Elitim, jugador colombiano.
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Juergen Elitim se despidió de Deportivo La Coruña: "Me llevo lo mejor, perdón no estar a la altura"

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El colombiano Juergen Elitim, a tiempo para la final de ascenso con Deportivo La Coruña

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Enorme gesto del Deportivo de La Coruña con Dinamo de Kiev, equipo ucraniano, víctima del conflicto

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Por confinamiento, Juergen Elitim tendrá que esperar para vestir la camiseta del Dépor de La Coruña

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