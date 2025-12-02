Síguenos en:
Tendencias:
MILLONARIOS
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Curiosa reacción de Jhon Durán ante acecho de la prensa, tras gol contra Galatasaray

Curiosa reacción de Jhon Durán ante acecho de la prensa, tras gol contra Galatasaray

Jhon Durán fue el salvador de Fenerbahce, en el clásico de la Superliga de Turquía, y en la zona mixta se presentó una situación que llamó la atención.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 2 de dic, 2025
Comparta en:
Jhon Durán, delantero colombiano, celebra un gol con Fenerbahce en la Superliga de Turquía
Jhon Durán, delantero colombiano, celebra un gol con Fenerbahce en la Superliga de Turquía
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad