Curiosa reacción de Jhon Durán ante acecho de la prensa, tras gol contra Galatasaray

Jhon Durán está decidido a figurar en Fenerbahce. Después de brillar en Envigado, Chicago Fire y Aston Villa, arribó a Arabia Saudita, fichando con Al Nassr. Allí, las cosas no resultaron de la mejor manera y fue cedido al club turco, donde, poco a poco, se hace con un lugar. Y es que, pese a las lesiones que ha sufrido, cuando salta a la cancha, ha sabido responder.

El delantero colombiano acumula un total de 517 minutos, repartidos en 12 partidos, entre la Superliga de Turquía, la Europa League y la fase clasificatoria de la Champions League. En esos juegos, ha inflado las redes en tres ocasiones (Feyenoord, Besiktas y Galatasaray) y brindado dos asistencias (Kocaelispor y Caykur Rizespor), siendo determinante en el ataque.

Justamente, su más reciente anotación fue en el clásico turco, frente a los dirigidos por Okan Buruk. Cuando parecía que Fenerbahce perdía, Jhon Durán dijo presente para marcar el 1-1 definitivo, al minuto 90+5', desatando la locura en el estadio Sukru Saracoglu. Razón por la que se convirtió en la figura de su equipo y así se lo hicieron saber compañeros e hinchas.

Jhon Durán, delantero colombiano de Fenerbahce, tras un partido de la Superliga de Turquía Getty Images

Ahora, lo que llamó la atención fue una escena que protagonizó en zona mixta. Algunos periodistas le preguntaron que "¿Cómo decía 'gol'?", a lo que el delantero 'cafetero' respondió con un contundente: "gol", fiel a su forma de ser, mirando de reojo a todos y sin parar a responder. Esto desató risas entre los presentes y quedó registrado en un video publicado en redes.



Publicidad

El próximo reto para el nacido en Antioquia, de 21 años, será el sábado 6 de diciembre, a las 12:00 de la tarde (Hora de Colombia), en el estadio Basaksehir Fatih Terim, visitando a Istanbul BB. Dicho compromiso es válido por la fecha 15 de la Superliga de Turquía, donde Fenerbahce marcha en el segundo puesto, con 32 puntos, uno menos que Galatasaray, el líder.