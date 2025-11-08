Hernán Darío 'Bolillo' Gómez no se tacha del Mundial 2026; "dicen mentiras"

El director técnico de El Salvador, el colombiano Hernán Darío Gómez, dijo este viernes 7 de noviembre que su equipo aún tiene opciones de clasificar para el Mundial de 2026, pese a ser último de su grupo en la Eliminatoria de la Concacaf.

A falta de dos fechas, Surinam y Panamá encabezan el Grupo A del clasificatorio con 6 puntos, seguidos por Guatemala (5) y El Salvador (3).

Hernán Darío 'Bolillo' Gómez, DT de El Salvador. AFP

"Sin decir mentiras, todos los equipos de este grupo tienen la opción de ir al Mundial todavía", dijo el 'Bolillo' Gómez a periodistas.

La Eliminatoria de la Concacaf da tres boletos a los primeros de cada grupo y dos repescas a los dos mejores segundos. Matemáticamente, El Salvador ya no puede clasificar, pero sí puede quedar segundo para jugarse el pase mundialista en la repesca.

Sin embargo, sólo le vale ganar de visita a Surinam, el día 13 de noviembre, y a Panamá, el día 18 de noviembre, y esperar otras combinaciones de resultados.

El Salvador es el equipo que "menos errores" puede cometer para clasificar, afirmó el 'Bolillo' Gómez.

El Salvador ha disputado dos Mundiales, el último el de España en 1982.

El estratega colombiano, de 69 años, aseguró que el próximo partido frente a Surinam será un duelo "parejo" con mucha "intensidad".

"Son dos equipos muy ordenados, va a haber una disputa fuerte en la mitad del campo (...) con mucha acumulación de jugadores (...) vamos a ver quién se impone con el balón después", indicó Gómez.



¿Cuántas Copas del Mundo ha disputado Hernán Darío 'Bolillo' Gómez como director técnico?

El técnico oriundo de la ciudad de Medellín ha disputado tres Mundiales como seleccionador: Colombia (Francia 1998), Ecuador (Corea/Japón 2002) y Panamá (Rusia 2018).

¿A qué hora es Surinam vs. El Salvador por las Eliminatorias de la Concacaf?

Dicho compromiso por las clasificatorias al Mundial está pactado para el jueves 13 de noviembre, en horario de las 5:00 de la tarde de Colombia.