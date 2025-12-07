Daniel Muñoz preocupa a la Selección Colombia: inesperada confirmación de Crystal Palace

Daniel Muñoz llegó a Crystal Palace, proveniente del KRC Genk, en 2025, y desde entonces se consolidó como titular. Prueba de ello es que ha sido clave en las históricas campañas que ha firmado el club, de la mano del entrenador, Oliver Glasner, ganando la FA Cup y la Community Shield. Sin embargo, las noticias que llegan desde Inglaterra, este domingo 7 de diciembre, no son las más alentadoras.

El director técnico de las 'águilas' habló previo al partido contra Fulham, por la fecha 15 de la Premier League, y no solo dio a conocer que el colombiano no iba a estar desde el arranque, sino que ni siquiera fue convocado. De inmediato, surgieron especulaciones y se le llegó a vincular al antioqueño con un escándalo que ha sacudido al fútbol inglés, en donde reportan que un jugador golpeó a alguien.

"Un futbolista internacional, de 29 años, fue arrestado en el centro de Londres, en la madrugada del sábado 6 de diciembre, ya que se encuentra bajo sospecha de estar vinculado con dos agresiones y una pelea. Ha quedado en libertad bajo fianza, mientras que la policía continúa la investigación", informaron desde Inglaterra y, por eso, se vinculó el nombre de Daniel Muñoz, al coincidir con la edad y al ser de los pocos internacionales que viven en Londres.

Luis Díaz y Daniel Muñoz, figuras de la Selección Colombia que estarán en el Mundial 2026 AFP

Sin embargo, todo fue desmentido por el propio estratega de Crystal Palace. En charla con los medios, reveló que "el colombiano sufrió una lesión en la rodilla". De esa manera, no estará frente a Shelbourne, por la jornada cinco de la Conference League, el jueves 11 de diciembre, a las 3:00 p.m. Razón por la que no tiene nada que ver con lo que algunos decían del supuesto arresto.



Así las cosas, se espera que regrese a los campos de juego para un duelo crucial contra Manchester City, programado para el próximo domingo 14 de diciembre, a las 9:00 de la mañana (hora de Colombia), por la Premier League. Sin embargo, se debe aguardar por su evolución de la lesión y desde la Selección Colombia, el entrenador, Néstor Lorenzo, estará atento a ello y su vuelta a la acción.