Daniel Muñoz tiene penando al Barcelona; hablan de dos equipos que también buscan su fichaje

Daniel Muñoz está viviendo uno de sus mejores momentos en Europa y a pesar de estar en un modesto equipo de Inglaterra como lo es el Crystal Palace, el equipo viene haciendo historia con él como una de sus figuras y ya levantó sus dos primeros títulos: la FA Cup y la Community Shield, venciendo al Manchester City y al Liverpool, respectivamente.

Su alto nivel y su habilidad por la banda tienen al colombiano en el centro de noticias en Europa, especialmente en España con el Barcelona fijándose en él como posible refuerzo para la lateral de cara a la próxima temporada, a pesar de ya tener 29 años.



Daniel Muñoz, el Barcelona y otros dos clubes piensan en ficharlo

El medio ‘Mundo Deportivo’ que cubre el día a día del equipo catalán, informó de los otros equipos que están analizando hacer una oferta por el futbolista colombiano, lo que podría dañar los planes de los blaugranas, que lo ven como una opción real para reforzarse.

“El Crystal Palace está de moda y uno de sus mejores jugadores, Daniel Muñoz (29), ha despertado el interés de varios gigantes europeos. Al interés del Barca se le suman ahora Chelsea y PSG, según informa la prensa inglesa”, detalló el citado diario catalán este lunes 10 de noviembre.

Daniel Muñoz, lateral colombiano que milita en el Crystal Palace. AFP

Así las cosas, y con un precio de alrededor de los 25 millones de euros, al lateral derecho antioqueño le están saliendo varios pretendientes para la próxima temporada pensando en dar un salto de calidad en su carrera, luego de sus pasos por Genk (Bélgica) y actualmente en el Crystal Palace (Inglaterra).

Publicidad

Por el momento Daniel Muñoz sigue enfocado en su actualidad en la Premier League y la Conference League con el equipo británico, donde es una de las piezas clave del técnico Oliver Glasner, que marcha en el puesto 10 de la tabla de posiciones de la Liga de Inglaterra, con 17 puntos, a nueve del líder que es el Arsenal. Además, en el torneo internacional de la UEFA está en la casilla 9, con seis unidades tras tres encuentros disputados.

Por el momento el antioqueño pondrá su mirada en los partidos con la Selección Colombia, que se enfrenta a Nueva Zelanda y Australia el 15 y 18 de noviembre, respectivamente, duelos que servirán para que se siga consolidando en la 'tricolor' pensando en la participación en el Mundial de 2026 que será en Estados Unidos, México y Canadá.