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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Datos demoledores de Luis Díaz, a días de empezar con Colombia el Mundial 2026

Datos demoledores de Luis Díaz, a días de empezar con Colombia el Mundial 2026

Luis Díaz tuvo una temporada extraordinaria con Bayern Múnich, y ese rendimiento dejó títulos y reconocimientos. El extremo guajiro da de qué hablar desde las cifras.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 3 de jun, 2026
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Luis Díaz
Luis Díaz; jugador de la Selección Colombia
AFP

Luis Díaz se alista para lo que será su primera Copa del Mundo con la Selección Colombia, pero antes de que se dé el puntapié inicial en Estados Unidos, México y Canadá, el guajiro no para de ser noticia y todo se debe a la magnífica temporada que tuvo con Bayern Múnich.

El 'crack' de la amarilla, azul y rojo presentó números extraordinarios en su primera campaña con los 'bávaros', y esas cifras se establecieron también en títulos y reconocimientos. El de Barrancas formó un tridente explosivo junto a Harry Kane y Michael Olise, y ese entendimiento en cancha le permitió, además de protagonismo, liderar varios listados en algunas estadísticas de rendimiento entre otros deportistas de las cinco principales ligas de Europa.

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Partiendo de allí, 'Lucho' fue uno de los futbolistas que logró marcar más goles en todas las competiciones a lo largo de la temporada 2025/2026 con 26 dianas, ocupando en este escalafón el cuarto lugar, siendo superado por Kane, quien anotó 61, Kylian Mbappé, figura del Real Madrid y la Selección Francia con 42, y Erling Haaland, del Manchester City, que infló las redes en 38 oportunidades.

Luis Díaz, delantero colombiano del Bayern Múnich, celebra su título de la Copa Alemania
Luis Díaz, delantero colombiano del Bayern Múnich, celebra su título de la Copa Alemania
Getty Images

Pero esa no es la única estadística en la que el exLiverpool y Junior de Barranquilla aparece, ya que ocupa el tercer lugar en el ítem de asistencias con 19. Michael Olise, su compañero en Bayern, lidera con 26, seguido por Bruno Fernandes del Manchester United, quien tuvo un total de 22 pasegoles.

La temporada de Díaz Marulanda con el 'grande de Baviera' fue tan impresionante, que también fue uno de los jugadores, entre las cinco grandes ligas del 'viejo continente', que más contribuyó entre goles y asistencias con un total de 45; acá se ubicó en el 'top-5'.

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En otro de los datos que se vio reflejado su buen momento fue en el conglomerado de pases claves; el 'crack' de la Selección Colombia acá se reportó con un computo de 102. Igualmente, aparece en el listado con respecto a las más ocasiones creadas con 28.

Sin duda, esos números por parte de 'Lucho' ilusionan en el entorno de la Selección Colombia, combinado que espera tener una buena participación en la cita orbital en Norteamérica de la mano de los goles y asistencias del '7'.

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