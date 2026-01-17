Dávinson Sánchez completó 100 partidos con Galatasaray, pero no celebró: 1-1 con Gaziantep

Un remate con la derecha en el segundo palo de Baris Alper Yilmaz y una parada final de Ugurcan Cakir evitaron la derrota del Galatasaray en el minuto 84 para sostenerlo en el liderato de la liga turca, a la espera del enfrentamiento en la penúltima jornada de la Liga de Campeones con el Atlético de Madrid del próximo miércoles en el mismo escenario (1-1).

En su ofensiva final logró igualar el 0-1 de Mohamed Bayo, oportuno para conectar una volea dentro del área en el minuto 73 tras una secuencia de rebotes y adelantar al Gaziantep de forma inesperada.

El Galatasaray, con Ilkay Gundogan, Lemina, Leroy Sané y Mauro Icardi en su once titular y a la espera de Lucas Torreira, sancionado, y Viktor Osimhen, en la Copa África hasta este sábado, reaccionó después para mantener su racha en casa en el campeonato turco, sin una sola derrota, pero con la necesidad de una parada final salvadora de Ugurcan Cakir para proteger su liderato del Fenerbahce, aún a cuatro puntos de distancia.

Ubicado en la decimoctava posición con nueve puntos en la Liga de Campeones, el Galatasaray recibe este miércoles al Atlético de Madrid, que es octavo con 12 puntos.



Un partido récord para Dávinson Sánchez

Antes del partido, nuestro jugador Davinson Sánchez recibió una placa y una camiseta especialmente preparada para conmemorar el logro de 100 apariciones con el Galatasaray.



"Nuestro jugador Davinson Sánchez, que terminó el partido 100 con nuestra camiseta amarilla y roja, recibió una placa y una camiseta especialmente preparada por el presidente del Club Deportivo Galatasaray, Dursun Aydın Özbek", se lee en la publicación de los 'leones'.

Publicidad

Más allá de llegar a esa importante cifra, el también jugador de la Selección Colombia ha marcado nueve goles y ha dado cuatro asistencias con el conjunto turco. En total, el nacido en Caloto acumula 7.983 minutos de juego.