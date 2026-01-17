Síguenos en:
Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Dávinson Sánchez completó 100 partidos con Galatasaray, pero no celebró: 1-1 con Gaziantep

Dávinson Sánchez completó 100 partidos con Galatasaray, pero no celebró: 1-1 con Gaziantep

El defensor colombiano Dávinson Sánchez vivió un momento especial antes de enfrentar al Gaziantep. Galatasaray le hizo un merecido reconocimiento.

Por: EFE
Actualizado: 17 de ene, 2026
Dávinson Sánchez en Galatasaray vs. Gaziantep.
Dávinson Sánchez en Galatasaray vs. Gaziantep.
Getty Images.

