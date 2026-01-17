"El campeón llega con sus goles", así anunció el Deportivo Cali a su nueva pieza en ataque

Deportivo Cali no para de 'agitar' el mercado de pases del fútbol profesional colombiano. El 'azucarero' está armando una plantilla más que competitiva para afrontar los retos del 2026, y para cumplirlos a cabalidad, sumó una nueva pieza en ataque: Steven 'Tití' Rodríguez.

La escuadra dirigida por Alberto Gamero había causado expectativa entre sus hinchas en las redes sociales, al dejar pistas sobre el arribo del artillero, de 27 años, y tras varios 'posteos', finalmente confirmó este sábado 17 de enero el fichaje del campeón con Junior de Barranquilla en la Liga II-2025.

"Su deseo, vestirse de verde y blanco, lucir con orgullo esta camiseta frente a nuestra hinchada. El campeón llega con sus goles para encarar el reto de ser protagonista en cada partido", así anunció el Cali a su nuevo delantero.

Su deseo, vestirse de verde y blanco, lucir con orgullo esta camiseta frente a nuestra hinchada 💚🏟️

El campeón llega con sus goles para encarar el reto de ser protagonista en cada partido ⚽🥅



— Deportivo Cali (@DeportivoCaliCP) January 17, 2026

