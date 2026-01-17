Síguenos en:
RICHARD RÍOS
LUIS MURIEL
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
CARACOL SPORTS + DITU

Push Gol Caracol
Luis Díaz y Bayern Múnich tuvieron un reacción formidable: golearon 1-5 al Leipzig en la Bundesliga

Luis Díaz y Bayern Múnich tuvieron un reacción formidable: golearon 1-5 al Leipzig en la Bundesliga

Después de un mal primer tiempo en el Red Bull Arena, Luis Díaz y compañía reaccionaron a tiempo y pudieron quedarse con los tres puntos que los mantiene más cerca del objetivo.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 17 de ene, 2026
Luis Díaz en acción de juego en Leipzig vs. Bayern Múnich.
X de @FCBayern

