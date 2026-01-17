Luis Díaz y Bayern Múnich tuvieron un reacción formidable: golearon 1-5 al Leipzig en la Bundesliga

Luis Díaz y Bayern Múnich tuvieron un segundo tiempo formidable. Los 'bávaros' pasaron de sufrir en la primera parte con Leipzig, al ser una verdadera 'aplanadora' en la etapa complementaria en el Red Bull Arena. Los dirigidos por Vincent Kompany golearon 1-5 a su rival y mantienen el 'ritmo' en la Bundesliga; el invicto continúa.

Fue un duelo que presentó dos posturas completamente diferentes. Los primeros 45 estuvieron marcados por el dominio de los dueños de casa, que puso contra las cuerdas al 'grande de Baviera'. Díaz Marulanda y compañía tuvieron que 'evacuar' a cada tanto las opciones del Leipzig; Manuel Neuer se volvió figura bajo los tres palos.

Luis Díaz, en Leipzig vs. Bayern Múnich Foto: AFP

Después de varios intentos, el RB Leipzig pudo abrir el marcador. El encargado de poner a celebrar a los 'toros' fue Romulo José Cardoso da Cruz. El 1-0 se subió en el tablero para la euforia de los hinchas locales.



El tiempo corrió y mostró a un Leipzig, que tuvo más oportunidades para aumentar la cuenta y 'pasar de largo', pero falló en el último cuarto de cancha, algo en lo que el Bayern no erró en la segunda mitad.

Publicidad

La etapa final mostró a un Bayern diferente, con otro juego y verticalidad, eso en parte a los cambios que realizó Vincent Kompany. Serge Gnabry y Joshua Kimmich le dieron otra dinámica al fútbol de los 'bávaros'.

Precisamente, Gnabry decretó el 1-1 parcial, al minuto 50, y a partir de ahí, hubo un claro dominador en el campo de juego.

Publicidad

Harry Kane fue el encargado de aumentar la cuenta, el 1-2 para los actuales líderes de la Bundesliga, al 67', y todo indicaba que los de Kompany le darían la vuelta al tablero.

Los últimos tres goles del partido para el Bayern llegaron seguidos: 82', 85' y 88'. Jonathan Tah, Aleksandar Pavlović y Michele Olise, respectivamente, pusieron cifras definitivas en el Red Bull Arena. En el tanto del francés, Luis Díaz tuvo participación en la jugada.