Dávinson Sánchez quedó sin cintura: amague y gol de Manchester City en Champions League

Dávinson Sánchez la pasó mal en el primer tiempo del partido entre Manchester City y Galatasaray. Además de no poder controlar a Erling Haaland, autor del primer tanto del encuentro de Champions League, sufrió con los amagues de Jérémy Doku. Y es que cuando transcurría el minuto 27, el central colombiano intentó marcar al belga, pero quedó sin cintura. Como si fuera poco, el centro del extremo de los 'cityzens' terminó en gol de Rayan Cherki, para el 2-0.



Vea el amague de Jérémy Doku sobre Dávinson Sánchez, en Champions League