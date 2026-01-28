Dávinson Sánchez quedó sin cintura: amague y gol de Manchester City en Champions League

Publicidad
Dávinson Sánchez la pasó mal en el primer tiempo del partido entre Manchester City y Galatasaray. Además de no poder controlar a Erling Haaland, autor del primer tanto del encuentro de Champions League, sufrió con los amagues de Jérémy Doku. Y es que cuando transcurría el minuto 27, el central colombiano intentó marcar al belga, pero quedó sin cintura. Como si fuera poco, el centro del extremo de los 'cityzens' terminó en gol de Rayan Cherki, para el 2-0.
¡QUÉ FÁCIL HACEN TODO! Gran combinación a puro toque del Manchester City y definición de Cherki (segunda asistencia de Doku), para el 2-0 ante Galatasaray.— SportsCenter (@SC_ESPN) January 28, 2026
📺 Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/fbS4Lfx2Jo