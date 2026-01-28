Síguenos en:
Kylian Mbappé, siempre presente en la Champions League: vea su gol contra Benfica

Kylian Mbappé, siempre presente en la Champions League: vea su gol contra Benfica

A pura velocidad, sorprendiendo a la defensa rival y aprovechando un buen centro, el delantero francés, Kylian Mbappé, sigue ampliando su leyenda en este certamen.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 28 de ene, 2026
Kylian Mbappé, delantero francés del Real Madrid, anotó contra Benfica, en Champions League
Kylian Mbappé, delantero francés del Real Madrid, anotó contra Benfica, en Champions League
