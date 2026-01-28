Kylian Mbappé, siempre presente en la Champions League: vea su gol contra Benfica

Publicidad
Kylian Mbappé sigue intratable en Champions League. Decidido a batir cuanto récord se le ponga al frente, este miércoles 28 de enero, infló las redes en el partido entre Benfica y Real Madrid. Cuando transcurría el minuto 29 y el 'merengue' no la pasaba bien, apareció por la banda, atacó la espalda de la defensa y conectó de cabeza un buen centro de Raúl Asencio, lo que significó el 0-1 parcial.
¡¡LLEGÓ EL PRIMERO DEL MERENGUE!! Mastantuono rescató el rebote, Asencio asistió y Mbappé cabeceó para el 1-0 de Real Madrid ante Benfica.— SportsCenter (@SC_ESPN) January 28, 2026
📺 Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/EG0YRoP4fe