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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Malas noticias para Duván Vergara; drástica decisión de Racing, tras perder con Boca Juniors

Malas noticias para Duván Vergara; drástica decisión de Racing, tras perder con Boca Juniors

Este lunes, un día después de quedar eliminado de la Copa Argentina luego de caer 2-3 con Boca Juniors, Racing sorprendió con una inesperada determinación.

Por: EFE
Actualizado: 28 de sept, 2026
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Duván Vergara, delantero colombiano de Racing, se lamenta por una opción errada
Duván Vergara, delantero colombiano de Racing, se lamenta por una opción errada
Getty Images

Racing de Avellaneda anunció este lunes la salida del entrenador Juan Pablo Vojvoda, un día después la eliminación ante Boca Juniors en la Copa Argentina, un golpe que colmó la paciencia del club tras una flojísima campaña.

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Vojvoda llegó a Racing en julio para reemplazar en el banquillo a Gustavo Costas, artífice de un equipo que conquistó la Copa Sudamericana 2024 y la Recopa Sudamericana 2025 pero que recientemente dejó a la Academia asomada a una crisis de la que no se ha podido reponer.

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En una temporada marcada por malos resultados y la salida de varios referentes, Vojvoda deja al equipo penúltimo en su grupo del Clausura argentino y en el puesto 23 en la tabla anual (entre 30 equipos).

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"La institución les agradece a Juan Pablo y a todo su cuerpo técnico por el compromiso, la dedicación y el profesionalismo", anunció este lunes el club, cuyo presidente Diego Milito ha sido criticado por los hinchas por el discreto mercado de pases.

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El club añadió que los entrenadores de reserva Sebastián Romero y Luciano Aued "asumirán de manera interina la conducción del plantel".

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El domingo la gota rebosó la copa. La Academia cayó eliminada en cuartos de final de la Copa Argentina ante el Xeneize después de ir ganando 2-0 hasta el minuto 71, y se dejó remontar con un espectacular triplete del ecuatoriano Enner Valencia.

Ese torneo era la última oportunidad del año que tenía la Academia para acceder a las copas internacionales de 2027.

En sus tres meses de gestión, Vojvoda dirigió 13 partidos y se va con un saldo de 4 triunfos, 2 empates y 7 derrotas.

En el Grupo B del Torneo Clausura, Racing tiene apenas 8 puntos y está a 5 unidades de acceder a los playoffs a falta de cinco fechas, mientras que en la tabla anual aparece más cerca de los puestos del descenso que de las posiciones coperas.

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