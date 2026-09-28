Malas noticias para Duván Vergara; drástica decisión de Racing, tras perder con Boca Juniors

Racing de Avellaneda anunció este lunes la salida del entrenador Juan Pablo Vojvoda, un día después la eliminación ante Boca Juniors en la Copa Argentina, un golpe que colmó la paciencia del club tras una flojísima campaña.

Vojvoda llegó a Racing en julio para reemplazar en el banquillo a Gustavo Costas, artífice de un equipo que conquistó la Copa Sudamericana 2024 y la Recopa Sudamericana 2025 pero que recientemente dejó a la Academia asomada a una crisis de la que no se ha podido reponer.

En una temporada marcada por malos resultados y la salida de varios referentes, Vojvoda deja al equipo penúltimo en su grupo del Clausura argentino y en el puesto 23 en la tabla anual (entre 30 equipos).

Publicidad

"La institución les agradece a Juan Pablo y a todo su cuerpo técnico por el compromiso, la dedicación y el profesionalismo", anunció este lunes el club, cuyo presidente Diego Milito ha sido criticado por los hinchas por el discreto mercado de pases.



ℹ️ 𝗖𝗢𝗠𝗨𝗡𝗜𝗖𝗔𝗗𝗢



Racing Club informa que, de común acuerdo, Juan Pablo Vojvoda finaliza su etapa como entrenador del primer equipo de fútbol.



La institución les agradece a Juan Pablo y a todo su cuerpo técnico por el compromiso, la dedicación y el profesionalismo… pic.twitter.com/vQucStGHoG — Racing Club (@RacingClub) September 28, 2026

El club añadió que los entrenadores de reserva Sebastián Romero y Luciano Aued "asumirán de manera interina la conducción del plantel".

Publicidad

El domingo la gota rebosó la copa. La Academia cayó eliminada en cuartos de final de la Copa Argentina ante el Xeneize después de ir ganando 2-0 hasta el minuto 71, y se dejó remontar con un espectacular triplete del ecuatoriano Enner Valencia.

Ese torneo era la última oportunidad del año que tenía la Academia para acceder a las copas internacionales de 2027.

En sus tres meses de gestión, Vojvoda dirigió 13 partidos y se va con un saldo de 4 triunfos, 2 empates y 7 derrotas.

En el Grupo B del Torneo Clausura, Racing tiene apenas 8 puntos y está a 5 unidades de acceder a los playoffs a falta de cinco fechas, mientras que en la tabla anual aparece más cerca de los puestos del descenso que de las posiciones coperas.